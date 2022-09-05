В Украине ожидают рекордное количество угонов авто: под прицелом совсем не модели премиум-класса

В Украине ситуация чем дальше, тем сильнее обостряется. Растет курс доллара, а вместе с ним цены. Параллельно снижается покупательная способность украинцев. Некоторые вещи, такие как, например, автомобили, стали настоящей роскошью. Их покупают теперь гораздо реже. Сильно подорожали и автотовары, и в первую очередь запчасти и разнообразные детали, необходимые для ремонта. В связи с этим в Украине уже ожидают увеличения количества краж среднестатистических машин. То есть если раньше угоняли фары от Порше или какие-то детали от других премиум марок, то сейчас могут угонять Форды, Фольксвагены и другие популярные автомобили, чтобы просто их разобрать на детали.





Такое мнение высказывают эксперты по безопасности и МВД

В МВД согласны с мнением, что эта осень и зима станут рекордными по количеству угонов автомобилей. Причем чем больше будет курс валют, тем чаще будут похищать автомобили.



“Ремонтировать машины на официальных сервисах будет по силам далеко не всем. Поэтому активизируются преступники, гоняющие авто под разборку на детали. Причем если раньше в группе риска были дорогие авто, то сейчас воровать будут ходовые авто, запчасти к которым пользуются наибольшим спросом” – эксперт по безопасности, глава охранного холдинга “Шериф” Дмитрий Стрижов.

На подконтрольных Украине территориях ситуацию будет легче контролировать

В то же время в тех областях, которые подконтрольны Украине, ситуацию удастся контролировать, ведь повсюду расположено много блок-постов, опять же действует комендантский час, а угнать авто днем ​​гораздо труднее, чем ночью. Зато на неподконтрольной территории творится и будет творится настоящий хаос. К сожалению, как отмечают эксперты, статистка на всей территории Украины может существенно ухудшиться после войны. То есть, когда боевые действия закончатся, военное положение и все его ограничения будут сняты, а доходы граждан будут оставаться низкими.