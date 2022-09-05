В Україні очікують на рекордну кількість викрадень авто: під прицілом зовсім не моделі преміум-класу

В Україні ситуація чим далі тим сильніше загострюється. Росте курс долара, а разом з ним ціни. Паралельно знижується купівельна спроможність українців. Деякі речі, такі як, наприклад, автомобілі, стали справжньою розкішшю. Їх купують тепер набагато рідше. Сильно подорожчали й автотовари, і в першу чергу запчастини та різноманітні деталі, які потрібні для ремонту. У зв’язку з цим в Україні вже очікують на збільшення кількості крадіжок середньостатистичних машин. Тобто якщо раніше викрадали фари від Порше, чи якісь деталі від інших преміум марок, то зараз можуть викрадати Форди, Фольксвагени та інші популярні автомобілі, щоб просто їх розібрати на деталі.





Таку думку висловл юють експерти з безпеки та МВД

В МВД згідні з думкою, що ця осінь та зима стануть рекордними за кількістю викрадень автомобілів. Причому чим більшим буде курс валют, тим частіше викрадатимуть автівки.

“Ремонтувати машини на офіційних сервісах буде під силу далеко не всім. Тому активізуються злочинці, які ганяють авто під розбирання на деталі. Причому якщо раніше в групі ризику були дорогі авто, то зараз красти будуть ходові авто, запчастини до яких мають найбільший попит” – експерт із безпеки, голова охоронного холдингу “Шериф”, – Дмитро Стрижов.

На підконтрольних Україні територіях ситуацію легше буде контролювати

Водночас в тих областях, які підконтрольні Україні, ситуацію вдасться контролювати, адже повсюди розташовано багато блок-постів, знову ж діє комендантська година, а викрасти авто вдень набагато важче ніж вночі. Зате на непідконтрольній території, твориться і творитиметься справжній хаос. На жаль, як зазначають експерти, статистка на всій території України, може суттєво погіршитися після війни. Тобто коли бойові дії закінчаться, воєнний стан і всі його обмеження будуть зняті, а доходи громадян залишатимуться низькими.