Влада дала нові прогнози стосовно курсу валют: експерти назвали це оптимізмом

Днями в мережі почала ширитися інформація, що в 2023 році долар досягне до позначки 50 гривень за одиницю. Таку цифру мовляв заклало у макроекономічних прогнозах Міністерство економіки України. Українська влада вважає, що таким долар стане аж наприкінці 2023 року. Експерти вважають, що це надзвичайно оптимістичний прогноз. Асоційований експерт CASE Україна, колишній заступник директора департаменту фінансової стабільності НБУ Євген Дубогриз вважає, що такий прогноз є стриманим, але оптимістичним.





“Долар по 50 грн наприкінці наступного року – це нехай стриманий, але скоріше оптимізм. Воно б і хотілося, напевно, дуже-дуже багатьом, щоб усе повернулося назад, і знову долар по 25… Але так не буде“, – написав Дубогриз у Facebook.

Також Дубогриз прокоментував позиції щодо інфляції

Міністерство економіки озвучило цифри стосовно очікуваної інфляції та вважає, що у 2023 році вона становитиме 30%. Водночас НБУ заявили, що такий показник в Україні спостерігатиметься вже до кінця цього року, а от в наступному інфляція призупиниться десь на рівні 20%. Дубогриз вважає, що більш реалістичним є прогноз влади, а не НБУ Але не варто забувати, що цей прогноз базується на думці, що восени бойові дії послабляться, а у 2023 році й зовсім закінчаться.

Не вселяє великого оптимізму компанія Libertex Partner

Керівник відділу аналітики Libertex Partner Андрій Шевчишин також прокоментував дану ситуацію і заявив, що долар буде рости ще до початку 2023 року. Мовляв деякі підприємці, розраховуючи ціну власної продукції, вже рахують її по курсу 45 гривень за долар. Українцям варто бути готовими до того, що ціни ще не швидко повернуться до старих, якщо й зовсім повернуться. Найближчі кілька місяців, на жаль, спостерігатиметься лише негативна тенденція.