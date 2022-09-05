Где в Украине самая дорогая гречка: цена откровенно шокирует

Гречка уже несколько месяцев подряд многими украинцами приравнивается к деликатесу. Все дело в ее цене, побившей все возможные рекорды. Несмотря на то, что данная крупа выращивается в Украине, она в несколько раз превысила цену некоторых импортных товаров. Кое-где цена гречки достигла 100 гривен за килограмм, а в столице появились фотографии еще более шокирующих ценников.





Все ценовые рекорды бьет гречка от бренда “Хуторок”, которую продают в киевских супермаркетах. Там ее цена составила 138 гривен за 800 граммов! На несколько гривен дешевле оказалась гречка от “Винницкий мельник”. Продукцию этой марки в столице продают за 132 гривны за 800 граммов.

Эксперты говорят, что скоро гречка подешевеет

На остальной территории страны цена гречки немного лояльнее. Она варьируется в пределах 90-100 грн. за упаковку в которой преимущественно 800 граммов или килограмм. Но, как уверяет директор международной ассоциации гречки Сергей Громов, цена крупы уже в октябре снизится минимум на 20%. Все потому, что вскоре начнется сбор урожая, а он в этом году очень хороший. Несмотря на то, что гречка хорошо уродила, ее еще и засеяли почти вдвое больше, чем в прошлом году. В этом году засеяно 120 тысяч гектаров, а в прошлом было всего 70 тысяч. Совсем скоро ценники напротив гречки обновятся и это будет удачным периодом для того, чтобы сделать ее запасы. Уже ближе к весне цена популярной крупы может снова вырасти.

Осенью подешевеют овощи и фрукты

В настоящее время сезон сбора многих видов овощей и фруктов. В первую очередь это картофель, морковь, красная свекла, яблоки, груши и т.д. Все это может немного снизиться в цене. Однако эксперты не обещают, что удешевление точно будет. Если власть вернет акциз на горючее, то цены не изменятся, или еще пойдут вверх. Все потому, что фермерам придется больше тратить средств на горючее для обработки полей.