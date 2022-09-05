Де в Україні найдорожча гречка: ціна відверто шокує

Гречка вже кілька місяців поспіль багатьма українцями прирівнюється до делікатесу. Вся справа в її ціні, яка побила всі можливі рекорди. Незважаючи на те, що дана крупа вирощується в Україні вона в кілька разів перевищила ціну деяких імпортних товарів. Подекуди ціна гречки досягла 100 гривень за кілограм, а в столиці з’явилися фотографії ще більш шокуючих цінників.





Наразі всі цінові рекорди б’є гречка від бренду “Хуторок”, яку продають у київських супермаркетах. Там її ціна сягнула 138 гривень за 800 грамів! На кілька гривень дешевшою виявилася гречка від “Вінницький млинар”. Продукцію цієї марки у столиці продають за 132 гривні за тих же 800 грамів.

Експерти кажуть, що скоро гречка подешевшає

На решті території країни ціна гречки трішки лояльніша. Вона варіюється в межах 90-100 грн за упаковку в якій переважно 800 грамів або кілограм. Та як запевняє директор міжнародної асоціації гречки Сергій Громов ціна крупи вже у жовтні знизиться мінімум на 20%. Все через те, що незабаром почнеться збір врожаю, а він цього року дуже хороший. Попри те, що гречка гарно вродила, її ще й засіяли майже вдвічі більше ніж минулого року. Цього року засіяно 120 тисяч гектарів, а в минулому було всього 70 тисяч. Зовсім скоро цінники навпроти гречки оновляться і напевно це буде вдалим періодом для того, щоб зробити її запаси. Вже ближче до весни ціна популярної крупи може знову зрости.

Восени подешевшають й овочі та фрукти

Зараз сезон збору багатьох видів овочів та фруктів. В першу чергу це картопля, морква, червоний буряк, яблука, груші тощо. Все це може трохи знизитись в ціні. Однак експерти не обіцяють, що подешевшання точно буде. Якщо влада поверне акциз на пальне, то ціни не зміняться, або ще й підуть вгору. Все через те, що фермерам доведеться більше витрачати коштів на пальне для обробки полів.