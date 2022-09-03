Пенсии и социальные выплаты до конца года значительно изменятся: в ПФУ озвучили конечные цифры

На 2022 год было анонсировано немало доплат к пенсиям. Сразу несколько перерасчетов в связи с повышением прожиточного минимума. Доплата для конкретных возрастов. Доплаты для военных пенсионеров. Война не помешала реализации этих планов. Пенсии исправно выплачиваются и доплаты начисляются. До конца года будет еще два перерасчета. Один, достаточно весомый, будет касаться только одной возрастной категории. Другой, более символический, коснется всех.





Доплату в размере 300 гривен получит возрастная категория 70-75 лет

В рамках ежегодного повышения доплату получит возрастная категория 70-75 лет. Для этого необходимо иметь необходимый стаж. Вообще, пенсионеры, достигшие 70-летия не будут иметь меньше 3000 гривен. Если кому-то не хватит нескольких гривен, их будут дополнительно начислять. Напомним, что в прошлом году по 400 гривен получали 75-летние, а в 2020 году, первыми получившими “возрастную доплату” стали 80-летние. Им тогда выплатили по 500 гривен. Эти деньги будут выплачиваться на постоянной основе вместе с основной выплатой.



Другая доплата ожидает украинцев в декабре в связи с ростом прожиточного минимума. Ожидается, что пенсии и социальные выплаты возрастут на 3,5%. Что касается выплат, получаемых внутренне перемещенными лицами, то это будет неизменно 2000 и 3000 гривен. Первую сумму будут начислять на одного взрослого члена семьи, другую на несовершеннолетнего или лицо с инвалидностью.

Вдвое вырастет компенсация за коммунальные услуги

Единственное, что существенно возрастет, это компенсация за коммунальные услуги для тех, кто приютил дома внутренне перемещенных лиц. Единственное условие, жилье нужно предоставить людям бесплатно. Если летом такая компенсация составляла 450 гривен, то с 1 октября это будет 900 гривен в расчете на одного человека.