Гороскоп на сегодня, 4 сентября, для всех знаков зодиака

Сегодня, 4 сентября, растущая Луна в Весах. Звезды советуют вам отвлечься от работы и невзгод и полностью посвятить этот день отдыху.





♈ Овен

Это прекрасный день для одиноких Овнов. Время встречи с потенциальными партнерами, которые понимают вас на бессознательном уровне и зажигают ваш внутренний огонь. Умение оставаться открытым поможет изменить как ваш внутренний, так и внешний мир. Тем, кто уже состоит в отношениях, нужно познать партнера на более глубоком уровне. И дать им почувствовать себя увиденными и услышанными, а еще любимыми и красивыми.

Космический совет: освободите место для любви.

♉ Телец

В эти выходные вы почувствуете себя королевой или королем. Вы хотите сказать «да» всему и всем. Но убедитесь, что не забыли про себя. Выделите время для близких, чтобы вдохновить друг друга на лучшее и обменяться идеями.

Космический совет: отвечайте на каждое предложение.

♊ Близнецы

У нас никогда нет полной картины того, что происходит у нас за кулисами. Единственное, что мы можем сделать, это приложить все усилия, а остальное предоставить другим. Если вы сомневаетесь, сделайте шаг назад и осмотритесь.

Космический совет: то, что вы ищете, находится где-то рядом.

♋ Рак

Вы превращаетесь дружескую связь во что-то иное. Вы узнаете друг друга так, как никогда раньше, но вам еще многое предстоит открыть. Сближайтесь общими интересами и делитесь мечтами и желаниями друг с другом.

Космический совет: вам еще многое предстоит узнать.

♌ Лев

Это время воссоединиться со своим внутренним художником, своим внутренним поэтом, своим внутренним актером/актрисой. Это время, чтобы дать себе полную свободу, чтобы выразить себя так, как вы действительно хотите. При этом освободите себя от идеи совершенства. Освободите себя от необходимости радовать окружающих.

Космический совет: творчество — величайшая из существующих форм протеста.

♍ Дева

Ничего достойного запоминания нельзя создать, играя по мелочи и не раскрывая все карты. В этот день вам придется рисковать больше, чем за всю жизнь. Когда дело доходит до любви, звезды вам напоминают, что нужно выбраться из чертогов разума и погрузиться в свои эмоции. Рационализация чувств ни к чему не приведет.

Космический совет: раскройте свой внутренний потенциал.

♎ Весы

Человеческий разум ограничен во многих отношениях. Мы склонны застревать в травмирующих ситуациях. Вместо того, чтобы сомневаться в себе, найдите силы закончить начатое. Верьте в невозможное и примите участие в своем будущем.

Космический совет: доведите дела до конца.

♏ Скорпион

Если вы продолжите делать все так, как раньше, ничего не изменится. Настало время покончить с привычной жизнью раз и навсегда. Помните, что ваше прошлое не определяет ваше будущее. Вам придется импровизировать по ходу дела.

Космический совет: выйдите из своей зоны комфорта.

♐ Стрелец

Беда в том, что вы терпите и терпите. А потом еще потерпите. Ваши страхи убеждают вас в том, что ситуация никогда не станет лучше и что вы не заслуживаете того, о чем просили. Найдите источник этого негативного убеждения и путь для внутренних изменений. Доверьтесь себе.

Космический совет: вы можете открыть путь к новой реальности.

♑ Козерог

Позвольте себе почувствовать все. Вы исцеляете себя и растете. Найдите время, чтобы принять все жизненные уроки. Воспользуйтесь моментом, чтобы призвать свою силу обратно.

Космический совет: вас ждут взлеты и падения.

♒ Водолей

Сейчас не время принимать свое тело как должное. Пришло время уделить первостепенное внимание здоровью и благополучию. Правильно питаться, заниматься спортом, проводить время на природе. Когда дело доходит до вашей профессии, вам нужно проявить себя. И может быть, чуть-чуть походить по головам и дать отпор.

Космический совет: будьте сегодня понаглее.

♊ Рыбы

Вы прошли через ад и обратно. Но хорошая новость в том, что дальше станет лучше. Ваш упорный труд принесет великолепные награды. Финансовая безопасность, к которой вы стремились, скоро станет вашей. Единственное, что нужно сделать, это продолжать усердно работать.

Космический совет: ваша тяжелая работа принесет великолепные плоды.