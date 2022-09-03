Пенсії та соціальні виплати до кінця року суттєво зміняться: в ПФУ озвучили кінцеві цифри

На 2022 рік було анонсовано чимало доплат до пенсій. Одразу кілька перерахунків у зв’язку з підвищенням прожиткового мінімуму. Доплата для конкретних вікових категорій. Доплати для військових пенсіонерів. Війна не завадила реалізації цих планів. Пенсії справно виплачуються і доплати нараховуються. До кінця року буде ще два перерахунки. Один, досить вагомий, стосуватиметься лише однієї вікової категорії. Інший, більш символічний, торкнеться всіх.





Доплату у розмірі 300 гривень отримає вікова категорія 70-75 років

В рамках щорічного підвищення, доплату отримає вікова категорія 70-75 років. Для цього потрібно мати необхідний стаж. Взагалі, пенсіонери, які досягли 70-річчя не матимуть менше ніж 3000 гривень. Якщо комусь не вистачатиме кількох гривень, їх додатково нараховуватимуть. Нагадаємо, що минулого року по 400 гривень отримували 75-річні, а у 2020 році, першими хто отримав “вікову доплату” стали 80-річні. Їм тоді виплатили по 500 гривень. Ці гроші виплачуватимуться на постійній основі разом з основною виплатою.

Інша доплата очікує на українців у грудні в зв’язку з ростом прожиткового мінімуму. Очікується, що пенсії та соціальні виплати зростуть на 3,5%. Що стосується виплат, які отримують внутрішньо переміщені особи, то це буде незмінно 2000 і 3000 гривень. Першу суму нараховуватимуть на одного дорослого члена сім’ї, іншу на неповнолітнього або особу з інвалідністю.

Вдвічі зросте компенсація за комунальні послуги

Єдине, що суттєво зросте, то це компенсація за комунальні послуги для тих, хто прихистив вдома внутрішньо переміщених осіб. Єдина умова, житло потрібно надати людям безкоштовно. Якщо влітку така компенсація становила 450 гривень, то з 1 жовтня це буде 900 гривень з розрахунку на одну особу.