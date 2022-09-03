В скором времени состоится магическое Полнолуние во время которого запрещено делать ряд вещей

Полная Луна всегда ассоциируется с какой-то магичностью и таинственностью. В эту ночь у многих может быть бессонница. А еще по старинным поверьям говорят, что нельзя, чтобы Полная Луна через окно светила на спящего. Мол тот может потом страдать лунатизмом. Полнолуние действительно имеет влияние на нашу жизнь и на успех определенных дел и начинаний. Эксперты говорят, что в этот день нельзя делать ряд дел, и есть кое-что, что наоборот очень рекомендуется. В сентябре Полнолуние будет 10 сентября, так что время подготовиться к нему еще есть у каждого.





Чего нельзя делать во время Полной Луны?

Эксперты говорят, что Полнолуние всегда сопровождается вспышками эмоций, сильной сентиментальностью и чрезмерной радостью. Это период, в течение которого вы можете поддаться эйфории и сделать много лишнего. Именно поэтому в период Полнолуния лучше отказаться от разнообразных спонтанных покупок. В 90% случаев вы о них будете жалеть. Также, в период Полной Луны не стоит вступать в дискуссии с друзьями и руководством. Вы рискуете потерять их, а еще работу. Эмоции пройдут, как и ваша злоба, и потом вам долго придется разбираться с последствиями. Кроме этого, астрологи не рекомендуют отправляться в дальние поездки, не рекомендуют одалживать ни у кого деньги и начинать в этот день важные проекты.

Что нужно делать в период Полнолуния?

В этот день важно избавляться от всего лишнего. Если вы банально уберете в доме и выбросите мусор, вместе с этим вы подсознательно очиститесь и от дурных мыслей. Старайтесь провести день в гармонии с собой и миром. Подумайте, как бы вы хотели провести следующий месяц и составьте список дел. Запишите их. С большой вероятностью все сбудется.