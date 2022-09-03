Незабаром відбудеться магічна Повня під час якої заборонено робити ряд речей

Повний Місяць — завжди асоціюється з якоюсь магічністю та таємничістю. В цю ніч у багатьох може бути безсоння. А ще за старовинними повір’ями говорять, що не можна, щоб Повний Місяць через вікно світив на сплячого. Мовляв той може потім страждати лунатизмом. Повня дійсно має вплив на наше життя і на успіх певних справ та починань. Експерти кажуть, що в цей день не можна робити ряд справ, і є дещо, що навпаки, дуже рекомендується. В вересні Повня буде 10 вересня, отож час підготуватися до неї ще є у кожного.





Чого не можна робити під час Повного Місяця?

Експерти кажуть, що Повня завжди супроводжується спалахами емоцій, сильною сентиментальністю та надмірною радістю. Це період протягом якого ви можете піддатися ейфорії та зробити багато зайвого. Саме тому в період Повні краще відмовитися від різноманітних спонтанних покупок. У 90% випадків ви про них будете шкодувати. Також, в період Повного Місяця не варто вступати в дискусії з друзями та керівництвом. Ви ризикуєте втратити їх, а ще роботу. Емоції пройдуть, як і ваша злість, і потім вам довго доведеться розбиратися з наслідками. Крім цього, астрологи не рекомендують відправлятися у далекі поїздки, не рекомендують позичати ні в кого гроші, та розпочинати в цей день важливі проєкти.

Що потрібно робити в період Повні?

В цей день важливо позбуватися від всього зайвого. Якщо ви банально приберете в будинку та викинете сміття, разом з цим ви підсвідомо очиститеся й від поганих думок. Намагайтесь провести день у гармонії з собою та світом. Подумайте, як би ви хотіли провести наступний місяць та складіть список справ. Запишіть їх. З великою ймовірністю — все збудеться.