Украинцы могут получить пенсию авансом: в ПФУ объяснили, каким образом

В Украине пенсию насчитывают каждый месяц до 25 числа включительно. Каждому пенсионеру она приходит в разных числах в зависимости от способа получения: на банковский счет или в почтовом отделении. Но оказывается, некоторые могут оформить себе выплату сразу за 6 месяцев вперед. Это касается тех пенсионеров, которые выезжают на постоянное местожительство за границу. Для этого нужно сняться с учета по месту жительства и после этого написать соответствующее заявление в Пенсионный фонд. Лицу выплатят сумму эквивалентную шести ее пенсиям.





Те, кто планирует вернуться, могут получать выплаты ежемесячно

Заграницей может получать пенсию, если это предусмотрено международными договорами Украины. Другой вариант, когда по возвращении в Украину, пенсионер получает все скопившиеся за этот период средства. Если это сумма за шесть месяцев достаточно обратиться в отделение Пенсионного Фонда и написать соответствующее заявление. Деньги сразу же выплатят. Если сумма накапливалась больше года, то вам выплатят деньги всего за 12 месяцев. Остальные будут выплачивать ежемесячно равными частями вместе с основной выплатой.

Тем, кто поселился в других областях, предлагают произвести переадресацию выплат

Большая проблема с получением пенсий есть на оккупированных территориях. Люди не могут попасть в отделения Укрпочты, они просто не работают. Правительство успокаивает граждан. Как только вы окажетесь на подконтрольной Украине территории, можете забрать всю пенсию в ближайшем отделении Ощадбанка. Для этого с собой необходимо иметь паспорт и идентификационный код. Если вы переехали в другую область, как внутренне перемещенное лицо и хотите получать пенсию на почтовом отделении по новому адресу проживания, нужно произвести переадресацию выплат. Вся информация на этот счет есть на сайте Укрпочты.