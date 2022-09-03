Очередной скандал: Сбербанк не позволяет отключать платные услуги, которые ежемесячно взимают деньги

Ощадбанк — государственный банк Украины и один из самых больших в нашей стране. В нем обслуживаются миллионы украинцев, а также преимущественно все пенсионеры и получатели социальных видов помощи. Казалось бы, с такой большой клиентской базой, этот банк должен быть наиболее прогрессивным. Но на практике все не так. Почти регулярно учреждение попадает в скандалы и преимущественно из-за несовершенства собственного мобильного банкинга, или платные услуги, тогда как во многих банках все то же клиенты получают бесплатно.





Клиенты жалуются, что не могут отказаться от платной смс-рассылки

Клиенты сообщают, что Ощадбанк предлагает услугу «Сообщения по картам». Эта услуга предусматривает смс оповещения на телефон сразу, когда на карту будет зачислено более 1000 гривен. Все бы ничего, но услуга эта платная – 7 гривен в месяц. Клиенты могут отказаться от этой рассылки, но, как оказалось, не все так просто. Когда люди отправляют специальное сообщение для отключения рассылки, банк отвечает, что в целях безопасности не может этого сделать.

“При выборе опции отключения, приходит SMS с следующим текстом: «Vybachte, u tsiliakh bezpeky SMS-banking с vashoiu kartkoiu X-XXX* ne mozhe buty vidkliucheno. Такая иллюзия выбора… Вот наша такая опция в приложении, когда она не работает (вопрос риторический, потому что я знаю ответ: Ощадбанк — совковое дерьмо)”, – написал клиент на сайте Минфина.

Ощадбанк ответил длинным и развернутым сообщением

Вырывать что-либо из контекста этого сообщения не уместно, ведь тогда ничего не будет понятно, что банк имел в виду. Ответ следующий:

“Для использования Ощад 24/7 обязательным условием должно быть наличие подключения к смс-информированию. Эта услуга платная и может составлять 7 грн или 0 грн, в зависимости от тарифного пакета по которому открыта карта. Нужно это для получения одноразовых паролей для подтверждения операций. Действительно, в приложении есть возможность отключения по карте смс, но только не по той, по которой у клиента происходила регистрация в системе. Если вы не желаете платить комиссию в размере 7 грн в месяц, вы можете ей отказаться по звонку в контакт-центр 0800210800. Также, вы можете сообщить оператору о необходимости изменения канала информирования с смс на Push — сообщение. После этого вы будете получать Push-сообщения с информацией о состоянии вашего счета, движении по нему средств и сможете и дальше пользоваться Ощад 24.”.