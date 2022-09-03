Черговий скандал: Ощадбанк не дозволяє відключати платні послуги, які щомісяця стягують гроші

Ощадбанк — державний банк України та один з найбільших у нашій країні. В ньому обслуговується мільйони українців, а також переважно всі пенсіонери та отримувачі соціальних видів допомоги. Здавалося б, з такою великою клієнтською базою, цей банк повинен би бути найбільш прогресивним. Але на практиці все не так. Майже регулярно установа потрапляє у скандали і переважно через недосконалість власного мобільного банкінгу, або послуги, які є платними, тоді як в багатьох банках все те саме клієнти отримують безкоштовно.





Клієнти скаржаться, що не можуть відмовитися від платної смс-розсилки

Клієнти повідомляють, що Ощадбанк пропонує послугу «Повідомлення по картках». Ця послуга передбачає смс сповіщення на телефон одразу, коли на картку буде зараховано більше ніж 1000 гривень. Все б нічого, але послуга ця платна — 7 гривень на місяць. Клієнти можуть відмовитися від цієї розсилки, але як виявилось не все так просто. Коли люди відправляють спеціальне повідомлення для відключення розсилки банк відповідає, що в цілях безпеки не може цього зробити.

“При виборі опції відключення, приходить SMS з таким текстом: «Vybachte, u tsiliakh bezpeky SMS-banking za vashoiu kartkoiu X-XXX* ne mozhe buty vidkliucheno. Така собі ілюзія вибору… От нашо така опція у додатку, коли вана не працює (питання риторичне, бо я знаю відповідь: Ощадбанк — совкове лайно)”, – написав клієнт на сайті Мінфіну.

Ощадбанк відповів довгим та розгорнутим повідомлення

Виривати щось із контексту цього повідомлення не доречно, адже тоді нічого не буде зрозуміло, що банк мав на увазі. Відповідь наступна:

“Для використання Ощад 24/7 обов’язковою умовою має бути наявність підключення до смс-інформування. Ця послуга є платною і може складати 7 грн або 0 грн, в залежності від тарифного пакету по якому відкрито карту. Потрібно це для отримання одноразових паролів в підтвердження операцій. Дійсно, в додатку, є можливість відключення по карті смс, але тільки не по тій, за якою в клієнта відбувалася реєстрація в системі. Якщо ви не бажаєте сплачувати комісію в розмірі 7 грн в місяць, ви можете він неї відмовитися по дзвінку до контакт-центру 0800210800. Також, ви можете повідомити оператору про необхідність зміни каналу інформування з смс на Push — повідомлення. Після цього ви будете отримувати Push -повідомлення з інформацією про стан вашого рахунку, рух по ньому коштів та зможете й надалі користуватися Ощад 24.”.