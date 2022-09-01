Миллион украинцев могут оформить 2500 гривен пособия через ПриватБанк: что нужно?

С начала войны в Украине появилось очень много видов социальной помощи. Ее выплачивает как государство, так и всевозможные международные и благотворительные организации. Преимущественно на такую ​​помощь претендуют внутренне перемещенные лица, люди с инвалидностью, пенсионеры, малообеспеченные семьи и другие уязвимые категории. Одну из таких выплат предлагает и Красный Крест. Организация выделила помощь в размере около 2 миллиардов гривен. Те, кто могут подавать заявку на выплату, получат 2500 гривен. То есть, по предварительным подсчетам, на помощь претендует примерно миллион украинцев.





Помощь ориентирована на несколько категорий граждан

В первую очередь выплату могут оформить внутренне перемещенные лица, а также люди, живущие в зоне боевых действий или во временной оккупации.

Подавать заявку можно через Дию, и для этого нужно указать:

Свой статус: вы ВПЛ, лицо с инвалидностью, многодетная семья или воспитываете ребенка с инвалидностью. Далее заполнить краткую личную информацию. Указать банковский счёт в формате IBAN.

Деньги будут перечислены единым платежом на указанную карту. Если у вас нет банковского счета, то именно эту помощь можно получить в отделении ПриватБанка. Или позвонив в ПриватБанк по горячей линии 3700, если у вас есть счет в Привате.

Остерегайтесь мошенников

Там, где фигурируют банки и социальная помощь, там часто крутятся аферисты. Уже было множество случаев, когда мошенники создавали фишинговый сайт, якобы от имени Красного Креста. Люди заходили на этот сайт, чтобы оформить помощь и мошенники в результате воровали все их средства со счетов. Любая официальная помощь оформляется либо в Дие, либо на портале еПпомощь. Также о различных новых выплатах можно почитать на официальных сайтах анонсирующих их организаций.