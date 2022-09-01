Мільйон українців можуть оформити 2500 гривень допомоги через ПриватБанк: що потрібно?

Від початку війни в Україні з’явилося дуже багато видів соціальної допомоги. Її виплачує як держава, так і різноманітні міжнародні і благодійні організації. Переважно на таку допомогу претендують внутрішньо переміщені особи, люди з інвалідністю, пенсіонери, малозабезпечені сім’ї та інші вразливі категорії. Одну з таких виплат пропонує й Червоний Хрест. Організація виділила допомогу у розмірі майже 2 мільярди гривень. Ті хто можуть подавати заявку на виплату отримають 2500 гривень. Тобто за попередніми підрахунками на допомогу претендує приблизно мільйон українців.





Допомога зорієнтована на кілька категорій громадяни

В першу чергу виплату можуть оформити внутрішньо переміщені особи, а також люди, які живуть в зоні бойових дій чи в тимчасовій окупації. Подавати заявку можна через Дію, і для цього потрібно вказати:

Свій статус: ви ВПО, особа з інвалідністю, багатодітна родина чи виховуєте дитину з інвалідністю. Далі заповнити коротку особисту інформацію. Вказати банківський рахунок в форматі IBAN.

Гроші будуть перераховані єдиним платежем на вказану картку. Якщо банківського рахунку у вас немає, то саме цю допомогу можна отримати у відділенні ПриватБанку. Або зателефонувавши в ПриватБанк по гарячій лінії 3700, якщо ви маєте рахунок в Приваті.

Остерігайтесь шахраїв

Там де фігурують банки та соціальна допомога, там часто крутяться аферисти. Вже було безліч випадків коли шахраї створювали фішинговий сайт, буцімто від імені Червоного Хреста. Люди заходили на цей сайт, щоб оформити допомогу і шахраї в результаті крали всі їхні кошти з рахунків. Будь-яка офіційна допомога оформлюється або в Дії, або на порталі єДопомога. Також про різні нові виплати можна почитати на офіційних сайтах організацій, які їх анонсують.