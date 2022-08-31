Вскоре Землю накроет сверхмощная магнитная буря: названы опасные даты

Магнитная буря – явление очень распространенное. Она возникает ежемесячно, а иногда и несколько раз в месяц. Для людей это плохо, ведь метеочувствительные реагируют повышенным давлением, головными болями, слабостью и общим ухудшением самочувствия. Если буря красного уровня опасности, то на нее будут реагировать даже те, кто не сильно чувствует атмосферные изменения. Именно такая мощная магнитная буря накроет Землю в сентябре. Специалисты рекомендуют подготовиться и провести эти дни в максимальном покое.





Всего в сентябре будет 6 магнитных бурь

Сентябрь станет богатым геомагнитными колебаниями. Шесть дат насчитали специалисты, и минимум 2 из них очень опасны. Календарь выглядит следующим образом:

3-6 сентября – магнитная буря не слишком высокого уровня.

10 сентября – слабая магнитная буря.

13-15 сентября – слабая магнитная буря.

16-17 – магнитная буря средней интенсивности.

22-25 сентября – магнитная буря средней интенсивности.

26 сентября – очень мощная магнитная буря.

Те даты, где указано, что магнитная буря средней интенсивности уже считаются опасными. А вот 26 числа и вовсе лучше минимизировать свой контакт с внешним миром, если это конечно возможно.

Как помочь себе в эти дни?

Каждый организм индивидуален и все по-разному реагируют на геомагнитные колебания. Некоторым немного исчезает аппетит, или сон. Другие могут даже слечь с инсультом или обострением сердечно-сосудистых заболеваний. Чтобы этого не произошло в эти дни соблюдайте бережливый режим. Ешьте только легкую пищу, овощи, зелень, минимизируйте кофеин, жирное и копченое. Ни в коем случае не употребляйте алкоголь. Пейте много воды. Если есть такая возможность, то много отдыхайте, спите, уделите внимание уходу за собой и любимому хобби. Не нервничайте, не берите на себя в этот день много дел.