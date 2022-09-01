Відома астрологиня спрогнозувала неймовірний вересень для п’ятьох знаків Зодіаку

З початком нового місяця всі астрологи один поперед іншого діляться своїми прогнозами. Вже з’явилося кілька прогнозів на вересень. Днями своїм прогнозом поділилася й відома астрологиня Тамара Глоба. Жінка каже, що перший місяць осені буде дуже щасливим для п’ятьох знаків Зодіаку. Їм щаститиме у всьому, вони буквально насолоджуватимуться життям. Вважайте, що сьогодні почалася ваша біла смуга.





Телець

Тельці трудоголіки, та особи для яких робота часто на першому місці. В вересні нічого не зміниться, але з’явиться дуже багато перспектив. У вас появляться нові ділові партнери, буде багато цікавих бесід, мотивуючих зустрічей та приємних справ. Деякі напрямки вашої діяльності отримають неабиякий розвиток. Очікується й збільшення прибутків. Гроші легко до вас приходитимуть і ви легко їх ще більше будете примножувати. Астрологиня радить подбати про здоров’я, а саме шлунок і травну систему.

Близнюки

Близнюки будуть в домашніх турботах. Ймовірно це пов’язано з дітьми, навчанням або буденними справами. Але вам це дуже подобатиметься й створюватиме на душі відчуття затишку. Астрологиня каже, що скоро можете очікувати на великий прибуток. А ще, Близнюки, які тривалий час перебувають у стосунках, нарешті почнуть думати про шлюб.

Леви

Левам щаститиме якщо вона займаються творчістю. Море креативу, натхнення, мотивації та перспектив. Ви вже наприкінці вересня пожинатимете плоди своєї праці. Також, саме час повернутись до реалізації старих ідей. Вони “вистрілять”.

Терези

У вас буде все чудово. Вересень обіцяє бути насиченим, оптимістичним та сповненим приємних подій. Будьте обачними, щоб не підхопити вірус чи якусь простуду. А ще, слідкуйте за своїми емоціями та висловлюваннями. Астрологиня каже, що ви ненароком можете серйозно образити дорогу вам людину.

Козероги

Видихніть з легкістю. Більшість труднощів залишилися позаду. Вересень пройде легко, невимушено та в піднесеному настрої. Вам всюди усміхатиметься удача. Можливі серйозні зміни в особистому житті.