Незабаром Землю накриє надпотужна магнітна буря: названо небезпечні дати

Магнітна буря — явище дуже поширене. Воно виникає щомісяця, а інколи й кілька разів на місяць. Для людей це погано, адже метеочутливі реагують підвищеним тиском, головним болем, слабкістю та загальним погіршенням самопочуття. Якщо буря червоного рівня небезпеки, то на неї реагуватимуть навіть ті хто не сильно відчуває атмосферні зміни. Саме така, потужна магнітна буря накриє Землю у вересні. Спеціалісти рекомендують підготуватися та провести ці дні в максимальному спокої.





Всього в вересні буде 6 магнітних бур

Вересень стане багатим на геомагнітні коливання. Аж шість дат нарахували спеціалісти, і мінімум 2 з них дуже небезпечні. Календар виглядає наступним чином:

3-6 вересня — магнітна буря не надто високого рівня.

10 вересня — слабка магнітна буря.

13-15 вересня слабка магнітна буря.

16-17 — магнітна буря середньої інтенсивності.

22-25 вересня — магнітна буря середньої інтенсивності.

26 вересня — дуже потужна магнітна буря.

Ті дати, де вказано, що магнітна буря середньої інтенсивності — вже вважаються небезпечними. А от 26 числа і зовсім краще мінімізувати свій контакт з зовнішнім світом, якщо це звісно можливо.

Як допомогти собі в ці дні?

Кожен організм індивідуальний і всі по-різному реагують на геомагнітні коливання. Декому лише трішки зникає апетит, або сон. Інші можуть навіть злягти з інсультом або загостренням серцево-судинних хвороб. Щоб цього не трапилося в ці дні дотримуйтесь ощадливого режиму. Їжте лише легку їжу, овочі, зелень, мінімізуйте кофеїн, жирне та копчене. Ні в якому разі не вживайте алкоголю. Пийте багато води. Якщо є така можливість, то багато відпочивайте, спіть, приділіть увагу догляду за собою та улюбленим хобі. Не нервуйте, не беріть на себе в цей день багато справ.