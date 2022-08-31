Названы категории людей, которые не смогут оформить ни пенсию, ни социальную помощь

В Украине действуют четкие законы, согласно которым лицам начисляется пенсия. Для этого гражданин должен иметь необходимый страховой стаж и достичь пенсионного возраста. Требования к стажу отличаются в зависимости от того, в каком возрасте лицо хочет оформить выплату. Например, для женщин в возрасте 60 лет требуется минимум 29 лет стажа (по состоянию на 2022 год). А для тех, кто выходит на заслуженный отдых в 65 лет, достаточно будет и 15 лет стажа. Тем кто не имеет и этого могут назначить социальную помощь, которая на сегодня составляет почти 2000 гривен. Но, как оказывается, есть определенная категория людей, которые не могут даже претендовать на это. Кого это касается?





Начислять ли социальную помощь решает специальная комиссия

Если лицо представляет документы на оформление социальной помощи, то специальная комиссия изучает условия в которых проживает данный человек и другие факторы, в частности:

Наличие зарплаты или прибавочного дохода. Помощь не начислят, если лицо работает или ведет предпринимательскую деятельность. Покупка в размере от 50 000 гривен. При этом это касается не только лица, претендующего на помощь, а всех членов семьи. То есть, именно тех, кто проживает с пенсионером и ведет общий быт. Имущество, не указанное в декларациях. К примеру, жилая площадь, земельные участки или автомобили. Если лицо или кто-то из близких членов семьи имеет два и более объекта недвижимости. Но при условии, что на каждого члена семьи приходится более 21 м2.

Конечно есть и ряд исключений, и помощь могут начислить, если в семье есть лицо с инвалидностью. Оконательный результат зависит от комиссии.