Названо категорії людей, які не зможуть оформити ні пенсію, ні соціальну допомогу

В Україні діють чіткі закони згідно з якими особам нараховується пенсія. Для цього громадянин має мати необхідний страховий стаж та досягти пенсійного віку. Вимоги до стажу відрізняються в залежності від того у якому віці особа хоче оформити виплату. Наприклад, для жінок у віці 60 років потрібно мінімум 29 років стажу (станом на 2022 рік). А для тих хто виходить на заслужений відпочинок у 65 років достатньо буде й 15 років стажу. Тим хто немає й цього можуть призначити соціальну допомогу, яка станом на сьогодні становить майже 2000 гривень. Але, як виявляється, є певна категорія людей, що не можуть претендувати навіть на це. Кого це стосується?





Чи нараховувати соціальну допомогу вирішує спеціальна комісія

Якщо особа подає документи на оформлення соціальної допомоги, то спеціальна комісія вивчає умови в яких проживає дана людина та інші фактори, зокрема:

Наявність зарплати або додаткового доходу. Допомогу не нарахують, якщо особа працює або веде підприємницьку діяльність. Покупка на суму від 50 000 гривень. При цьому це сто с ується не лише особи, яка претендує на допомогу, а усіх членів родини. Тобто саме тих, хто проживає з пенсіонером та веде спільний побут. Майно, яке не вказане в деклараціях. Наприклад, житлова площа, земельні ділянки чи автомобілі. Якщо особа, або хтось із близьких членів родини має два і більше об’єкта нерухомості. Але за умови, що на кожного члена сім’ї припадає більше ніж 21 м2.

Звісно є й ряд винятків, і допомогу таки можуть нарахувати, якщо в родині є особа з інвалідністю.