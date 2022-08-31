Павел Глоба рассказал, для кого сентябрь станет счастливым во всех смыслах

Павел Глоба известный астролог и телеведущий, к прогнозам которого все достаточно серьезно относятся. Он часто говорит вещи, которые действительно сбываются. Гороскопы Глобы считаются одними из самых точных. Он настоящий профессионал своего дела. Павел рассказал, для кого из знаков Зодиака сентябрь станет очень счастливым месяцем. Кому-то повезет сильно, кому-то немного. Счастливчиков будет достаточно много.





Во всех сферах будет везти четырем знакам Зодиака

Телец

Для Тельцов сентябрь станет очень счастливым, продуктивным и светлым месяцем. Все будет сбываться, все будет получаться, на душе будет покой и умиротворение. В последнее время в вашей жизни был не самый легкий период. Тревожность, много работы, возможно проблемы со здоровьем. В сентябре от всего этого удастся отдохнуть. В то же время об отпуске не мечтайте. Рабочих задач будет очень много, но трудоголика Тельца это только радует.

Весы

Будет везти и Весам. В вашей жизни настанет много хороших перемен. Глоба рекомендует внимательно пересмотреть собственное окружение и попрощаться с “токсичными” людьми. Только после этого жизнь заиграет новыми красками. Возможно изменение жизненных приоритетов и принципов.

Козерог

Для Козерогов сентябрь будет немного необычным. Вам придется выйти из зоны комфорта, но это закончится очень хорошими переменами и карьерным скачком. Глоба рекомендует уделить внимание новым увлечениям и хобби. Не торопитесь устраивать себе кардинальные перемены, начните менять жизнь постепенно.

Рыбы

Последними счастливчиками, которые могут изменить свою жизнь в сентябре, станут Рыбы. Перед этим знаком откроется множество возможностей. Если вы не будете лениться, то добьетесь безумных успехов.

Назван знак, которому очень повезет в финансовом плане

Овны

Вы получите новый источник дохода, но не спешите бездумно тратить деньги, которые у вас появятся. Отдайте все силы новому большому проекту. Это принесет отличные плоды.