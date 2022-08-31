Павло Глоба розповів, для кого вересень стане щасливим у всіх сенсах

Павло Глоба відомий астролог та телеведучий до прогнозів якого всі досить серйозно відносяться. Він часто каже речі, які дійсно збуваються. Гороскопи Глоби вважаються одними з найточніших. Він справжній професіонал своєї справи. Павло розповів, для кого зі знаків Зодіаку вересень стане дуже щасливим місяцем. Комусь пощастить сильно, комусь лише трішки. Щасливчиків буде досить багато.





У всіх сферах щаститиме чотирьом знакам Зодіаку

Телець

Для Тельців вересень стане дуже щасливим, продуктивним та світлим місяцем. Все збуватиметься, все вдаватиметься, на душі буде спокій та умиротворення. Останнім часом в вашому житті був не найлегший період. Тривожність, багато роботи, можливо проблеми зі здоров’ям. В вересні від всього цього вдасться відпочити. Водночас, про відпустку не мрійте. Робочих завдань буде дуже багато, але трудоголіка Тельця це тільки тішить.

Терези

Щаститиме й Терезам. У вашому житті настане багато хороших перемін. Глоба рекомендує уважно передивитися власне оточення і попрощатися з “токсичними” людьми. Лише після цього життя заграє новими барвами. Можлива зміна життєвих пріоритетів та принципів.

Козеріг

Для Козерогів вересень буде трохи незвичним. Вам доведеться вийти з зони комфорту, але це закінчиться дуже гарними змінами та кар’єрним стрибком. Глоба рекомендує приділити увагу новим захопленням та хобі. Не спішіть влаштовувати собі кардинальні зміни, почніть міняти життя поступово.

Риби

Останніми щасливчиками, які можуть змінити в вересні своє життя, стануть Риби. Перед цим знаком відкриється багато можливостей. Якщо ви не будете лінуватися то доб’єтеся шалених успіхів.

Названо знак, якому дуже пощастить у фінансовому плані

Овни

Ви отримаєте нове джерело доходу, але не спішіть бездумно витрачати гроші, які у вас з’являться. Віддайте всі сили новому великому проєкту. Це принесе чудові плоди.