Некоторые виды социальной помощи увеличатся вдвое: кому повезет?

Украинцы готовятся к новому отопительному сезону, который точно будет не лёгким. К сожалению, газа не хватит на столько, чтобы отапливать частные и коммерческие дома так, как к этому все привыкли. Цена за газ останется неизменной, но стоимость коммунальных услуг все равно резко вырастет по сравнению с летом. Хуже всего в этой ситуации страдают внутренне перемещенные лица, а также люди, которые их бесплатно приютили и платят соответственно больше денег за коммуналку. Вице-премьер Украины Ирина Верещук сообщила, что в настоящее время готовится повышение компенсации за коммуналку вдвое для ВПЛ. Если летом за одного человека государство выплачивало 450 гривен, то зимой это будет 900 грн.





В настоящее время внутриперемещенные лица проживают в надлежащих условиях

Помимо этого Верещук сообщила, что специальная комиссия посещает места, где проживают переселенцы. Условия, в которых они живут, соответствуют всем нормам и стандартам. Дети с 1 сентября начнут обучение в новых школах, онлайн или оффлайн.

Худшая ситуация в прифронтовых городах, где продолжаются постоянные обстрелы, но люди по определенным причинам не хотят оттуда эвакуироваться. Зима для них будет очень сложной, ведь могут быть перебои как с электричеством, так и отоплением. К слову, такие перебои не станут исключением и для центральных и западных областей, поэтому органы местной власти по разным городам призывают людей закупать обогреватели, дрова, утеплять дома и запастись теплой одеждой.

Газ будет стоить по старой цене

Нефтегаз еще летом заявил, что газ будет стоить по старой цене, то есть 8 гривен. Такая цена продержится весь отопительный сезон. О любом подорожании тарифов можно будет говорить уже после завершения войны и военного положения, и то не ранее чем через 6 месяцев. По крайней мере, так заявляют власти.