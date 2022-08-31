Деякі види соціальної допомоги збільшаться вдвічі: кому пощастить?

Українці готуються до нового опалювального сезону, який точно буде не легким. На жаль газу не вистачить на стільки, щоб опалювати приватні та комерційні будинки так, як до цього всі звикли. Ціна за газ залишиться незмінною, але вартість комунальних послуг все рівно різко зросте порівняно з літом.





Найгірше в цій ситуації потерпають внутрішньо переміщені особи, а також люди, які їх безкоштовно прихистили і платитиму відповідно більше грошей за комуналку. Віце-прем’єр України Ірина Верещук повідомила, що наразі готується підвищення компенсації за комуналку вдвічі для ВПО. Якщо літом за одну особу держава виплачувала 450 гривень, то взимку це буде 900 грн.

Наразі внутрішньопереміщені особи проживають в належних умовах

Крім цього Верещук повідомила, що спеціальна комісія відвідує місця де проживають переселенці. Умови в яких вони живуть відповідають усім нормам та стандартам. Діти з 1 вересня розпочнуть навчання у нових школах, онлайн або оффлайн. Гірша ситуація в прифронтових містах, де тривають постійні обстріли, але люди з певних особистих причин не хочуть звідти евакуюватися. Зима для них буде дуже складна, адже можуть бути перебої як з електрикою, так і з опалення. До слова такі перебої не стануть виключенням й для центральних і західних областей, тож органи місцевої влади по різних містах закликають людей закуповувати обігрівачі, дрова, утеплювати домівки та запастися теплим одягом.

Газ коштуватиме по старій ціні

Нафтогаз ще літом заявив, що газ коштуватиме по старій ціні, тобто 8 гривень. Така ціна протримається весь опалювальний сезон. Про будь-яке подорожчання тарифів можна буде говорити вже аж після завершення війни та воєнного стану, і то не раніше ніж через 6 місяців. Принаймні так заявляє влада.