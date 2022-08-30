Энергетически Украина уже победила: экстрасенс дал благоприятный прогноз касательно окончания войны

Война на Украине перешла в финальную стадию. Вооруженные силы уже взяли курс на победу и до конца года будут активно освобождать захваченные врагом территории. Одним из первых регионов, из которого ВСУ выгонят россиян, станет Херсонская область.





Такой прогноз по поводу будущих событий войны дал экстрасенс Максим Гордеев. Он отметил, что освобождение Херсона принесет украинцам не только радость, но и печаль и даже скорбь. Ведь когда украинские защитники наконец-то вернут себе контроль над городом, перед их глазами развернется жуткая картина. Они воочию увидят последствия преступлений, совершенных рашистами во время оккупации.

Гордеев также отметил, что далеко не все захваченные украинские города удастся уволить в этом году. Деокупация – процедура непростая. Она требует серьезного подхода и усердия. Так что на 2023 год у украинских военных останется еще немало работы.

В то же время, экстрасенс успокоил украинцев, объяснив им свои ощущения относительно энергетики войны. Гордеев уверен, что на энергетическом уровне война уже кончилась и победитель давно известен. Теперь ситуация на фронте начнет стремительно переходить под контроль украинцев.

При этом провидец советует не ждать наших защитников мгновенных результатов. Освобождение оккупированных территорий будет происходить поэтапно. Торопиться в этом деле точно не стоит. Только так можно предотвратить бесполезные потери, как материальные, так и человеческие.

Экстрасенс добавил, начиная войну, россия хотела не только захватить территорию Украины, но и испугать народ и сломить его дух. Но им это не удалось, ведь украинцы – сильная нация, способная дать отпор врагу и во что бы то ни стало сохранить собственную аутентичность.

Гордеев посоветовал украинцам не расслабляться, продолжать поддерживать друг друга и помогать фронту. Мы уже на финишной прямой, поэтому нужно забыть о хейте и мыслить положительно. Мыслить как победители.