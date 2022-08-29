Осень начнется серьезными финансовыми проблемами для трех знаков Зодиака

Еще несколько дней и лето кончается. В эти дни многим бывает грустно, ведь впереди много дождей и пасмурности. Но, как оказывается, причины для плохого настроения имеют только три знака Зодиака. Астрологи говорят, что для них осень начнется серьезными финансовыми неприятностями. Плохие новости придут вот-вот, и для троицы наилучшим решением будет просто переждать этот период без резких действий.





Овен

Меркурий в Весах означает, что Овны будут иметь большие неприятности в жизни. Особо внимательными нужно быть в момент заключения важных соглашений. Есть большие шансы потерять абсолютно все деньги и еще залезть в долги. Также, Овнам уже сейчас стоит позаботиться о минимальной финансовой подушке на сентябрь, ведь возможны задержки зарплаты или очень непредсказуемые и большие затраты. В то же время в прогнозе есть и позитив. Эта черная полоса будет длиться недолго.

Тельцы

Именно в конце августа неожиданно придется отдать старые долги, которые вы еще рассчитывали потянуть. Это немного выбьет вас из колеи и заставит вытряхнуть все, что есть в бюджете. Нешуточные неприятности могут быть на работе. Тельцы любят быть прямолинейными, и многое говорить собеседнику прямо в глаза. В ближайшие дни это умение лучше оставить при себе. Думайте, что говорите, иначе можете упустить перспективные предложения, проекты и сделки.

Близнецы

В последний момент сорвется прибыльное соглашение или что-нибудь в этом роде. Словом вы потеряете деньги на которые очень рассчитывали и будете чувствовать себя очень растерянно. Не стоит залезать в долги, чтобы выровнять ситуацию, ведь отдать их будет не просто. Просмотрите свои расходы, сократите не слишком первоочередные. Постепенно вы сможете выйти из этого состояния и снова вернуться к благополучной жизни.