У чоловіків з’явиться законний спосіб виїхати за кордон, але є умови

З 1 вересня портал державних послуг «Дія» почне надавати нову послугу, що дозволить чоловікам законно виїздити за кордон. Йдеться про сервіс «єВідрядження». З його допомогою українці призовного віку зможуть подорожувати в справах до інших країн. Однак щоб скористатися цією можливістю, доведеться виконати кілька умов.





Про це в ефірі марафону українських телеканалів розповів член парламентського комітету з питань цифрової трансформації Сергій Штепа. Він зазначив, що для виїзду за кордон чоловікам потрібно буде вносити заставу в розмірі 200 тис. грн. Ця сума слугуватиме гарантією їх повернення в Україну. Якщо ж громадянин так і не повернеться з відрядження, заплачені ним 200 тис. грн будуть направлені до державного бюджету.

Застава в даному випадку є свого роду страховкою для держави. В країні не виникне проблеми з масовим виїздом чоловіків, адже більшість громадян просто не може собі дозволити подарувати державі майже $5 тис.

Ще однією умовою виїзду чоловіків за кордон у відрядження буде документальне підтвердження від їх керівників. Адже саме вони братимуть не себе відповідальність за підлеглих та відповідатимуть перед законом у випадку їх неповернення.

Це правило ввели через те, що чимало компаній організовували втечу чоловіків з країни під прикриттям відряджень. Та ще й брали за такі послуги чималу платню. При цьому керівництво таких підприємств чи установ не несло жодного покарання за те, що їхні працівники не поверталися з відряджень.

Останньою, але не менш важливою умовою для майбутніх користувачів сервісу «єВідрядження» буде обмеження щодо терміну поїздки. Як зазначив Штепа, в Раді вважають, що 7 днів цілком достатньо для вирішення робочих питань. Тож нардеп вважає правильним впровадити систему, за якою прикордонники будуть фіксувати терміни виїзду та повернення чоловіків, тобто контролювати, щоб вони не перевищували терміну відрядження.

Послуга «єВідрядження» з 1 вересня буде запущена в тестовому режимі. У кабміні пояснили, що таким чином хочуть відпрацювати механізм її роботи та перевірити, чи користуватиметься вона попитом серед українців.