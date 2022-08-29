Осінь розпочнеться серйозними фінансовими проблемами для трьох знаків Зодіаку

Ще кілька днів і літо закінчується. В ці дні багатьом буває сумно, адже попереду багато дощів та похмурості. Та як виявляється, причини для поганого настрою мають лише три знаки Зодіаку. Астрологи кажуть, що для них осінь почнеться серйозними фінансовими неприємностями. Погані новини прийдуть ось-ось, і для трійці найкращим рішенням буде просто перечекати цей період без різких дій.





Овен

Меркурій у Терезах означає, що Овни матимуть великі неприємності у житті. Особливо уважними треба бути в момент заключення важливих угод. Є великі шанси втратити абсолютно всі гроші і ще й залізти у борги. Також, Овнам вже зараз варто подбати про мінімальну фінансову подушку на вересень, адже можливі затримки зарплати, або дуже непередбачувані і великі витрати. Водночас в прогнозі є й позитив. Ця чорна смуга триватиме не довго.

Тельці

Саме наприкінці серпня неочікувано доведеться віддати старі борги, які ви ще розраховували потягнути. Це трохи виб’є вас з колії та змусить витрусити все, що є у бюджеті. Неабиякі неприємності можуть бути на роботі. Тельці полюбляють бути прямолінійними, і багато чого говорити співрозмовнику прямо в очі. Найближчими днями це вміння краще залишити при собі. Думайте, що говорите, інакше можете втратити перспективні пропозиції, проєкти та угоди.

Близнюки

В останній момент зірветься прибуткова угода або щось у цьому роді. Словом ви втратите гроші на які дуже розраховували і будете почуватися дуже розгублено. Не варто залазити в борги, щоб вирівняти ситуацію, адже віддати їх буде геть не просто. Перегляньте свої витрати, скоротіть ті, які не надто першочергові. Поступово ви зможете вийти з цього стану і знову повернутися до благополучного життя.