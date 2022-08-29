Период с 30 августа по 4 сентября станет судьбоносным для двух знаков Зодиака

Астрологи поделились прогнозом на последние дни августа и первые дни сентября, Переход из лета в осень станет судьбоносным для двух знаков Зодиака. Их жизнь может перевернуться с ног на голову, но, как уверяют специалисты, в лучшем смысле этого слова. Кому повезет? В чем повезет? Как воспользоваться знаками и шансами, которые дарит судьба по полной? Рассказываем.





Овны

Первый счастливчик – это Овен. В Овнов будут кардинальные изменения абсолютно во всех сферах жизни. На работе, в личной жизни, в творчестве и финансовом плане. Этот период вы запомните как очень авантюрный. В вашей голове зародятся сотни креативных и творческих идей, часть из которых вы успешно сможете реализовать. На работе дела пойдут в гору, ведь вы будете излучать энергию, позитив и мотивацию двигаться дальше.

Конечно же, эта аура не останется незамеченной со стороны руководства. В личной жизни ждите ярких эмоций. В вашем поле зрения внезапно появится лицо противоположного пола, которое пробудит всех возможных бабочек в животе. Так возвышенно вы себя уже давно не чувствовали. А еще, ждите знаков внимания от известных и влиятельных людей. Что с этим делать, решайте самостоятельно, опираясь на собственные ощущения.

Телец

Второй счастливчик это Телец. Тельцы сильные трудоголики, и именно сейчас тот период, когда вы максимально в нее погрузились. Работа занимает очень много вашего времени, а еще все мысли. Имейте в виду, это будет вознаграждено. В скором времени вы получите щедрую оплату за свой труд и сможете немного отдохнуть. Долго отдыхать Тельцы не любят и не умеют, поэтому сентябрь обещает быть очень продуктивным. Вероятно вы сможете заключить много выгодных сделок, поднять стоимость своей работы и зарабатывать, наконец, столько, сколько этого хотите.