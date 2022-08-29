Період з 30 серпня по 4 вересня стане доленосним для двох знаків Зодіаку

Астрологи поділилися прогнозом на останні дні серпня та перші дні вересня, Перехід з літа в осінь стане доленосним для двох Знаків Зодіаку. Їхнє життя може перевернутися з ніг на голову, але як запевняють фахівці в кращому сенсі цього слова. Кому пощастить? В чому пощастить? Як скористатися знаками та шансами, які дарує доля на повну? Розповідаємо.





Овни

Перший щасливчик це Овен. В Овнів будуть кардинальні зміни абсолютно у всіх сферах життя. На роботі, в особистому житті, в творчості та в фінансовому плані. Цей період ви запам’ятаєте, як дуже авантюрний. В вашій голові зародиться сотні креативних і творчих ідей, частину з яких ви успішно зможете реалізувати. На роботі справи підуть в гору, адже ви випромінюватимете енергію, позитив та мотивацію рухатися далі. Звісно ж ця аура не залишиться непоміченою з боку керівництва.

В особистому житті чекайте яскравих емоцій. В вашому полі зору раптово з’явиться особа протилежної статі, яка пробудить всіх можливих метеликів в животі. Так піднесено ви себе вже давно не почували. А ще, очікуйте на знаки уваги від відомих та впливових людей. Що з цим робити, вирішуйте самостійно, опираючись на власні відчуття.

Телець

Другий щасливчик це Телець. Тельці сильні трудоголіки, і саме зараз той період коли ви максимально в неї поринули. Робота займає дуже багато вашого часу, а ще всі думки. Майте на увазі, це буде винагороджено. Незабаром ви отримаєте щедру оплату за свою працю і зможете трохи відпочити. Довго відпочивати Тельці не люблять і не вміють, тож вересень обіцяє бути дуже продуктивним. Ймовірно ви зможете заключити багато вигідних угод, підняти вартість своєї роботи і заробляти нарешті стільки, скільки цього бажаєте.