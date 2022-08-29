Стало известно, кто из пенсионеров не будет получать менее 4 256 гривен в месяц

В 2022 году был запланирован ряд доплат к пенсиям. До конца года предстоит еще несколько перерасчетов. В итоге значительная часть пенсионеров должна получать не менее 3000 гривен в месяц, а есть такие, кто должен получать не менее 4 256 гривен. Речь об участниках боевых действий, тех, кто сейчас на заслуженном отдыхе и тех, кто вернулся в армию в связи с полномасштабной войной и мобилизацией.





Участники боевых действий могут выходить на пенсию раньше

Согласно действующему законодательству участники боевых действий могут выходить на пенсию в 55 лет (мужчины) и в 50 лет (женщины). При этом их минимальная пенсия не должна составлять менее 4256 гривен. Пенсию будут продолжать выплачивать и тем, кто решил возвратиться в армию.

Кроме возраста, военные пенсионеры должны соблюдать определенные требования к стажу. Для мужчин это не менее 25 лет стажа, а для женщин не менее 20 лет. Относительно кадровых военных, они могут пойти на заслуженный отдых и раньше, если имеют необходимую выслугу лет.

Военные пенсионеры претендуют на ряд надбавок

1 июля эта категория граждан получила надбавку в размере 25% прожиточного минимума. В то время это было 506,75 грн. Кроме этого, с 2004 года согласно Закону «Об улучшении материального положения участников боевых действий и лиц с инвалидностью в результате войны» есть еще и целевая помощь в размере 40 гривен. Ну и согласно постановлению Кабинета Министров от 26 июня 2019 года №543, пенсия участника боевых действий не может быть меньше 210% прожиточного минимума, то есть по состоянию на сегодня это 4 256 гривен.

Все остальные категории пенсионеров должны дождаться октябрьского и декабрьского перерасчетов. В октябре доплаты в размере 300 гривен получит возрастная категория 70-75 лет, а в декабре все остальные в связи с ростом прожиточного минимума.