Стало відомо, хто з пенсіонерів не отримуватиме менше ніж 4 256 гривень на місяць

У 2022 році було заплановано ряд доплат до пенсій. До кінця року має бути ще кілька перерахунків. У підсумку значна частина пенсіонерів повинна отримувати не менше 3000 гривень на місяць, а є такі хто має отримувати не менше 4 256 гривень. Мова про учасників бойових дій, тих хто зараз на заслуженому відпочинку і тих, хто повернувся до армії у зв’язку з повномасштабною війною та мобілізацією.





Учасники бойових дій можуть виходити на пенсію раніше

Згідно з чинними законодавством учасники бойових дій можуть виходити на пенсію у 55 років (чоловіки) і у 50 років (жінки). При цьому їхня мінімальна пенсія не повинна становити менше 4 256 гривень. Пенсію продовжуватимуть виплачувати й тим, хто вирішив повернутися до армії.

Окрім віку, військові пенсіонери повинні дотримуватись певних вимог до стажу. Для чоловіків це не менше 25 років стажу, а для жінок не менше 20 років. Стосовно кадрових військових, то вони можуть піти на заслужений відпочинок і раніше, якщо мають необхідну вислугу років.

Військові пенсіонери претендують на ряд надбавок

1 липня ця категорія громадян отримала надбавку у розмірі 25% від прожиткового мінімум. На той час це було 506,75 грн. Крім цього з 2004 року згідно з Законом «Про покращення матеріального стану учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни» є ще й цільова допомога у розмірі 40 гривень. Ну і згідно постанови Кабінету Міністрів від 26 червня 2019 року №543, пенсія учасника бойових дій не може бути меншою ніж 210% прожиткового мінімум, тобто станом на сьогодні це 4 256 гривень.

Всі інші категорії пенсіонерів повинні дочекатися жовтневого та грудневого перерахунків. В жовтні доплати у розмірі 300 гривень отримає вікова категорія 70-75 років, а в грудні всі інші, в зв’язку з ростом прожиткового мінімуму.