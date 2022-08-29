Рекордно большая помощь: украинцы могут оформить до 33 000 гривен одним платежом

С начала войны уязвимые категории населения и в первую очередь внутренне перемещенные лица получают от государства денежную помощь. Кроме того, людям время от времени выплаты предлагают разнообразные благотворительные организации. Большинство выплат можно оформить на портале еПомощь, либо непосредственно на официальном сайте конкретной организации. В настоящее время актуальными остается минимум шесть видов помощи и один из них рекордно большой, ведь предусматривает до 33 000 гривен, которые будут выплачиваться одним платежом.





Список актуальных выплат от международных организаций

Все эти выплаты можно оформить на портале еПомощь.

ЮНИСЕФ. Помощь для многодетных семей, где трое и более несовершеннолетних детей. Минимум один ребенок должен иметь не менее 2 лет. Если эти условия соблюдены, семье будет начислено по 2200 на каждого члена семьи. В сумме это 33300 гривен, которые придут одним платежом. Помощь от ООН пенсионерам, получающим пенсию менее 3000 в месяц. Речь только об ВПЛ и им в течение трех месяцев будут платить по 2200 грн. Помощь от Всемирной продовольственной программы ООН. Выплаты могут оформить жители Донецкой, Луганской, Одесской, Харьковской, Запорожской, Николаевской и Херсонской областей. Людям будут выплачивать максимум по 6600 гривен в месяц из расчета по 2200 гривен на троих членов семьи. Продолжительность – 3 месяца. Разовая помощь в размере 2500 гривен малообеспеченным семьям от Красного Креста. Помощь от Международной организации по миграции. Выплачиваться ВПЛ с инвалидностью по 2200 грн в течение трех месяцев. Помощь от организации RED ROSE CDS LIMITED в размере 2200 гривен в месяц. В настоящее время выплата рассчитана на пенсионеров и лиц с инвалидностью из числа ВПЛ.

Последняя помощь – это пилотный проект, и есть вероятность, что перечень претендентов на выплату будут увеличивать.