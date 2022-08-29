Рекордно велика допомога: українці можуть оформити до 33 000 гривень одним платежем

Від початку війни вразливі категорії населення і в першу чергу внутрішньо переміщені особи отримують від держави грошову допомогу. Крім цього, людям час від часу виплати пропонують різноманітні благодійні організації. Більшість виплат можна оформити на порталі єДопомога, або безпосередньо на офіційному сайті конкретної організації. Наразі актуальними залишається мінімум шість видів допомоги і одна з них рекордно велика, адже передбачає до 33 000 гривень, які виплачуватимуться одним платежем.





Перелік актуальних виплат від міжнародних організацій

Всі ці виплати можна оформити на порталі єДопомога.

ЮНІСЕФ. Допомога для багатодітних родин, де є троє і більше неповнолітніх дітей. Мінімум одна дитина має мати не менше ніж 2 роки. Якщо ці умови дотримано, сім’ї буде нараховано по 2200 на кожного члена родини. В сумі wt 33 300 гривень, які прийдуть одним платежем. Допомога від ООН пенсіонерам, які отримують пенсію меншу ніж 3000 на місяць. Мова лише про ВПО і їм протягом трьох місяців платитимуть по 2200 грн. Допомога від Всесвітньої продовольчої програми ООН. Виплати можуть оформити мешканці Донецької, Луганської, Одеської, Харківської, Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей. Людям виплачуватимуть максимум по 6600 гривень у місяць з розрахунку по 2200 гривень на трьох членів родини. Тривалість — 3 місяці. Разова допомога у розмірі 2500 гривень малозабезпеченим родинам від Червоного Хреста. Допомога від Міжнародної організації по міграції. Виплачуватиметься ВПО з інвалідністю по 2200 грн протягом трьох місяців. Допомога від організації RED ROSE CDS LIMITED у розмірі 2200 гривень на місяць. На даний момент виплата розрахована на пенсіонерів та осіб з інвалідністю з числа ВПО.

Остання допомога — це пілотний проєкт, і є ймовірність, що перелік претендентів на виплату будуть збільшувати.