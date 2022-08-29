Названо главных долгожителей среди знаков зодиака: предсказания Ванги
Известная болгарская прорицательница Ванга знала много того, что не было доступно другим людям.
Она покинула наш мир более двух десятилетий назад, но эксперты все еще разгадывают ее предсказания. Одно из предсказаний, оставленных потомкам, касается знаков зодиака. Легендарная прорицательница знала о трех знаках зодиака, которые чаще других доживают до глубокой старости.
Телец
Представители знака очень трудолюбивые и полны энергии. Но они умеют распределять свои силы, и заботиться о своем здоровье. Тельцы всегда находят время для отдыха, поэтому большинству представителей этого знака суждено дожить до глубокой старости.
Рак
Жизненная позиция Рака — делать все неспешно, но только правильно. Люди, рожденные под этим знаком, считают, что работать хорошо, но в меру. Раки находят время для правильного питания, занятий спортом и других вещей, которые приносят пользу. Раки редко нервничают. Принимать близко к сердцу разные проблемы — это не их стиль жизни.
Козероги
Люди, рожденные под знаком зодиака Козерог, надеются только на себя. Это правило распространяется и на вопросы, связанные со здоровьем. Даже если проблема связана со здоровьем, то Козероги пойдут к врачам в последнюю очередь. Они психологически настроены на пункт “не болеть”. Представители знака всегда одеты по погоде. А если им надоели холода или жара. Козероги без размышлений рванут в другую часть страны или вообще в другую страну. Они не привыкли мириться с неудобством, им нужно, чтобы все было идеально.
Как видите, Раки, Козероги и Тельцы — это те знаки зодиака, которые чаще других доживают до глубокой старости. Если пообщаться со старичками и старушками в возрасте за восемьдесят, девяносто, а то и сто лет, вы убедитесь, что представителей выше перечисленных знаков зодиака намного больше чем остальных. Конечно, родиться в удачное время — это вовсе не гарантия долголетия, но не игнорируйте, что звезды влияют на нашу жизнь сильнее чем нам кажется.
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