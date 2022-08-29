Названо главных долгожителей среди знаков зодиака: предсказания Ванги

Она покинула наш мир более двух десятилетий назад, но эксперты все еще разгадывают ее предсказания. Одно из предсказаний, оставленных потомкам, касается знаков зодиака. Легендарная прорицательница знала о трех знаках зодиака, которые чаще других доживают до глубокой старости.





Телец

Представители знака очень трудолюбивые и полны энергии. Но они умеют распределять свои силы, и заботиться о своем здоровье. Тельцы всегда находят время для отдыха, поэтому большинству представителей этого знака суждено дожить до глубокой старости.

Рак

Жизненная позиция Рака — делать все неспешно, но только правильно. Люди, рожденные под этим знаком, считают, что работать хорошо, но в меру. Раки находят время для правильного питания, занятий спортом и других вещей, которые приносят пользу. Раки редко нервничают. Принимать близко к сердцу разные проблемы — это не их стиль жизни.

Козероги

Люди, рожденные под знаком зодиака Козерог, надеются только на себя. Это правило распространяется и на вопросы, связанные со здоровьем. Даже если проблема связана со здоровьем, то Козероги пойдут к врачам в последнюю очередь. Они психологически настроены на пункт “не болеть”. Представители знака всегда одеты по погоде. А если им надоели холода или жара. Козероги без размышлений рванут в другую часть страны или вообще в другую страну. Они не привыкли мириться с неудобством, им нужно, чтобы все было идеально.

Как видите, Раки, Козероги и Тельцы — это те знаки зодиака, которые чаще других доживают до глубокой старости. Если пообщаться со старичками и старушками в возрасте за восемьдесят, девяносто, а то и сто лет, вы убедитесь, что представителей выше перечисленных знаков зодиака намного больше чем остальных. Конечно, родиться в удачное время — это вовсе не гарантия долголетия, но не игнорируйте, что звезды влияют на нашу жизнь сильнее чем нам кажется.