ПриватБанк блокирует счета безвозвратно: почему банк отказывается от клиентов 

В рамках финансового мониторинга ПриватБанк и другие украинские банки оставляют за собой право отказать в обслуживании клиенту и заблокировать счета. О таком случае рассказал один из клиентов ПриватБанка, после проведения проверки его счета заблокировали.





Об таком случае рассказал клиент ПриватБанка на профильном форуме “Минфин”. Банк заблокировал все счета после проведения финансового мониторинга суммы, которая заходила на счет. Это было еще 4 августа 2022 года. Все документы для финмониторинга были предоставлены, а деньги попали на счет. В запросах было много вопросов о модели бизнеса, о том как устроена работа и так далее. Все прошло без проблем. Но после проверки банк заблокировал карту физлица и карту ФОПа.

Клиент шокирован, он добавил, что если у человека, принявшего решение о блокировке, собственное видение мира и бизнеса, то ему точно не место в службе финансового мониторинга банка. Если решение не найдется в ближайшее время, клиент обещает обращаться в Национальный банк Украины и Министерство финансова, а затем и в суд.

При этом банк прямо заявляет, что строго соблюдается требование действующего законодательства Украины в соответствии с законом “О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения”.

Представитель ПриватБанка добавил, что банк как субъект первичного финансового мониторинга обязанный выявлять все подозрительные финансовые операции и контролировать их законность. Также сотрудник банка добавил, что обслуживание конкретно в этом случае ограничено и не может быть возобновлено.

Мы продолжаем следить за ситуацией и сообщим, если появятся новые детали.

Напомним, что в период действия военного положения банки проверяют все платежи свыше 400 000 гривен за исключение платежей на нужды Вооруженных сил Украины, включая покупку военных облигаций.