ПриватБанк блокує рахунки безповоротно: чому банк відмовляється від клієнтів

У рамках фінансового моніторингу ПриватБанк та інші українські банки залишають за собою право відмовити в обслуговуванні клієнту та заблокувати рахунки. Про такий випадок розповів один із клієнтів ПриватБанку, після проведення перевірки його рахунки заблокували.





Про це розповів клієнт ПриватБанку на профільному форумі “Мінфін”. Банк заблокував усі рахунки після проведення фінансового моніторингу суми, що заходила на рахунок. Це було ще 4 серпня 2022 року. Усі документи для фінмоніторингу було надано, а гроші потрапили на рахунок. У запитах було багато питань про модель бізнесу, про те, як влаштована робота і так далі. Все пройшло без проблем. Але після перевірки банк заблокував карту фізособи та карту ФОПу.

Клієнт шокований, він додав, що якщо у людини, яка ухвалила рішення про блокування, власне бачення миру та бізнесу, то їй точно не місце у службі фінансового моніторингу банку. Якщо рішення не знайдеться найближчим часом, клієнт обіцяє звертатися до Національного банку України та Міністерства фінансів, а потім і до суду.

При цьому банк прямо заявляє, що суворо дотримується вимоги чинного законодавства України відповідно до закону “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню поширення зброї масового знищення”.

Представник ПриватБанку додав, що банк як суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов’язаний виявляти всі підозрілі фінансові операції та контролювати їхню законність. Також співробітник банку додав, що обслуговування саме в цьому випадку обмежене і не може бути відновлено.

Ми продовжуємо стежити за ситуацією та повідомимо, якщо з’являться нові деталі.

Нагадаємо, що в період дії воєнного стану банки перевіряють усі платежі понад 400 000 гривень, за винятком платежів на потреби Збройних сил України, включаючи купівлю військових облігацій.