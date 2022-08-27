Названо головних довгожителів серед знаків зодіаку: передбачення Ванги

Вона покинула наш світ понад два десятиліття тому, але експерти все ще розгадують її прогнози. Одне із передбачень, залишених нащадкам, стосується знаків зодіаку. Легендарна віщунка знала про три знаки зодіаку, які частіше за інших доживають до глибокої старості.





Телець

Представники знаку дуже працьовиті та сповнені енергії. Але вони вміють розподіляти свої сили і дбати про своє здоров’я. Тільці завжди знаходять час для відпочинку, тому більшості представників цього знаку судилося дожити до глибокої старості.

Рак

Життєва позиція Рака робити все неквапливо, але тільки правильно. Люди, народжені під цим знаком, вважають, що працювати добре, але в міру. Раки знаходять час для правильного харчування, занять спортом та інших речей, що приносять користь. Раки рідко нервують. Брати близько до серця різні проблеми — це не їхній стиль життя.

Козероги

Люди, народжені під знаком зодіаку Козоріг, сподіваються лише на себе. Це поширюється і питання, пов’язані зі здоров’ям. Навіть якщо проблема пов’язана зі здоров’ям, то Козоріг піде до лікарів в останню чергу. Вони психологічно налаштовані на пункт “не хворіти”. Представники знаку завжди одягнені за погодою. А якщо їм набридли холоди чи спеки. Козероги без роздумів рвонуть в іншу частину країни або взагалі в іншу країну. Вони не звикли миритися з незручністю, їм потрібно, щоби все було ідеально.

Як бачите, Раки, Козероги та Тельці – це ті знаки зодіаку, які найчастіше доживають до глибокої старості. Якщо поспілкуватися зі старенькими віком за вісімдесят, дев’яносто, а то й сто років, ви переконаєтеся, що представників вище перелічених знаків зодіаку набагато більше ніж решти. Звичайно, народитися у вдалий час — це зовсім не гарантія довголіття, але не ігноруйте того факту, що зірки впливають на наше життя сильніше, ніж нам здається.