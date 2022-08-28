Гороскоп на сегодня, 28 августа, для всех знаков зодиака

Сегодня, 28 августа, растущая Луна в знаке Дева. В этот день можно отправляться за абонементом в спортзал или спортивную секцию. Успешным будет начало любого цикла физической активности, даже простой зарядки по утрам. Желающим изменить привычки питания или начать придерживаться диеты будет проще отказаться от старых пищевых привычек. Любые начинания сегодня получают дополнительную энергетическую подпитку. Полезно поработать со своими слабыми сторонами личности и негативными чертами характера. Такое преодоление себя поможет реализовать новые начинания.





♈ Овен

Новолуние приносит с собой мощные перемены — возможность пересмотреть отношения с самим собой. Итак, обратите внимание на свой внутренний диалог. Как вы общаетесь с собой наедине? Вместо резкости и осуждения попробуйте похвалить себя. Найдите минутку, чтобы признать, как вы выросли за последние годы, насколько преобразились, каких успехов добились. Вы заслуживаете своей любви больше, чем кто-либо другой.

Космический совет: смените тон внутреннего диалога, будьте добрее к себе.

♉ Телец

Когда вы строили планы и начинали очередную главу жизни, что продолжается и сейчас, у вас горели глаза. Но теперь серые тона окрасили радужные представления о будущем. Возможно, причина ощущения разочарования сегодня заключается в том, что у вас не было времени заняться действительно важным, интересным, вдохновляющим делом. Наступил момент воссоединения со своей сущностью. Помните, кто вы и что пришли сюда создавать. Настойчивость поможет перекалибровать весы и обрести чувство равновесия.

Космический совет: помните о своих созидательных планах, не бросайте мечты.

♊ Близнецы

Проблема в том, что мы тратим невероятно много времени на беспокойство. Мы повторяем истории собственных неудач и убеждаем себя, что никогда не дойдем до финиша. Но на самом деле негативный настрой — единственное, что мешает вашему росту. Новолуние приносит с собой напоминание: то, что вы ищете, ищет вас. Итак, наденьте свой лучший костюм и самую ослепительную улыбку. Идите и очаровывайте мир, открывайте новые возможности в своей жизни. В вас столько силы, непременно справитесь!

Космический совет: откажитесь от негативных установок, они мешают вашему росту.

♋ Рак

С возрастом приходит мудрость, Раки, а с мудростью приходит осознание, что в жизни есть нечто большее, чем переход от одного этапа к другому. На данном — вы начинаете ценить мелочи, повседневные чудеса, отношения, которые заземляют вас, дарят уверенность и покой, вдохновение, что продвигает вас профессии и творчестве. Отнеситесь с большим почтением к этим мелочам. Оцените людей, места, вещи, события, которые добавляют радости и красоты вашему существованию. Научитесь благодарить за них Вселенную.

Космический совет: уважайте людей, которые приносят радость в вашу жизнь.

♌ Лев

Львы в ужасе от того, что ждет впереди. Еще страшнее думать, к чему вы вернетесь, если план действий не сработает, верно? Любой бывал на вашем месте, сомнения неизбежны, их можно понять. Но помните, что шагнуть в неизвестность — единственный способ побороть свои страхи. В глубине души вы хотите рискнуть, даже если это означает поставить все на кон. Дерзайте. Поверьте, скоро вы оглянетесь на этот момент как на поворотный в вашей жизни.

Космический совет: у вас есть сила, мужество и мудрость, сделайте решительный шаг.

♍ Дева

Новолуние в вашем знаке заставляет чувствовать себя довольно интроспективно. Вы хотите воспользоваться моментом, чтобы посмотреть в зеркало заднего вида — оценить, что получилось, а что нет. Теперь очевидно, что окольные пути, а не бой напролом, помогли оказаться там, где вы сейчас находитесь. Наступает момент, когда вы должны снова проявлять мудрость и действовать осторожно. Но бездействовать нельзя. Судьба приготовила много отличных шансов, воспользуйтесь ее щедростью.

Космический совет: не упустите — перед вами открываются новые возможности для роста.

♎ Весы

Нет смысла сбрасывать со счетов собственные чувства и табуировать негативные эмоции. Каждый опыт, будь он хорошим, плохим или безобразным, по сути является катализатором роста. Другими словами, гнев и обида так же важны, как радость и любовь. Сегодня вместо того, чтобы подавлять свои чувства или осуждать себя за определенные мысли, подумайте, из-за чего вы испытываете дискомфорт. Некоторые главы жизни закончились, но еще жива их остаточная энергия. Займитесь этим вопросом, наведите порядок в голове.

Космический совет: гнев и обида — такие же важные эмоции как радость.

♏ Скорпион

Всегда проще идти проторенной дорожкой, использовать проверенные схемы и алгоритмы. Но такие методы не всегда срабатывают. Сегодня звезды просят поразмышлять, почему вы испытываете искушение вернуться к прежнему укладу или поддаться шаблонам, от которых ранее удалось избавиться немалыми усилиями. Пришло время снова бросить себе вызов. Не бойтесь разочарований, не сомневайтесь в себе, ведь на самом деле вам по силам горы свернуть. Главное сделать первый шаг.

Космический совет: вы смелее, чем думаете, поверьте в себя.

♐ Стрелец

Что делает дом домом, Стрельцы? В какое пространство вы хотите возвращаться в конце дня? Это то, над чем сегодня стоит поразмышлять, потягивая утренний кофе. Окружите себя предметами, которые радуют глаз, вдохновляют и гармонизируют — это хорошее начало. Представители знака, живущие вдали от своих семей, могут почувствовать острое желание быть рядом с близкими. Постарайтесь его исполнить, навестите родителей, бабушек и дедушек, братьев и сестер или хотя бы поговорите с ними по телефону.

Космический совет: подумайте, что (или кто?) превращает стены с мебелью в дом.

♑ Козерог

Если есть что-то, на что у вас больше не будет сил в 2022 году, так это драма. Вы знаете, кто вы, что здесь делаете и с кем готовы создавать общую реальность. Действуйте из пространства осознанности и продолжайте синхронизировать свои силы с теми, кто помогает перейти на следующий уровень развития. Когда дело доходит до профессиональных решений, помните о своих долгосрочных целях. Постоянные действия в правильном направлении помогут вам с легкостью добраться до пункта назначения.

Космический совет: процветайте, а не просто выживайте — это только ваше решение.

♒ Водолей

Вам необязательно быть тем, кем вас хотят видеть окружающие. Вам не нужно принижать себя, чтобы другие люди чувствовали себя комфортно. Правда в том, что мир будет пытаться изменить вас каждый день и во всех отношениях. Общество вручит вам свод правил и навяжет нереалистичные ожидания. Но у вас есть все, что нужно, чтобы стать особенным диким цветком в мире тепличных роз, лилий и тюльпанов. Жить своей истиной необходимо, иначе лучше оставить мечты о гармонии прямо сейчас.

Космический совет: станьте диким цветком в мире садовых роз, которым всегда были.

♊ Рыбы

Если вы действительно хотите испытать настоящую близость, начните с отказа от «правил поведения» в отношениях. Пусть весь мир твердит свое, вы делайте, как подсказывает сердце. Эта глава жизни требует, чтобы вы проявили себя настоящими, пробудили в себе естественность, были честны и открыты. Будьте собой — подлинными, абсолютно безупречными, удивительными — и позволяйте окружающим то же. Это поможет сделать невероятный сдвиг в ваших межличностных связях.

Космический совет: пришло время показать себя настоящим.