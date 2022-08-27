Новый запрет от НБУ: теперь банки не будут принимать у населения ряд купюр

С начала войны в Украине стало больше оккупированных территорий. В городах, находящихся под временной оккупацией, происходит настоящий беспорядок. Банки, магазины и терминалы заканчивают. На подконтрольную Украине территорию стали попадать поврежденные банкноты с тремя отверстиями. Национальный Банк считает, что это похищенные на оккупированных территориях деньги. Поэтому, если вам такие случились, имейте в виду, в банке их не примут и не обменяют. И в магазине скорее всего тоже.





Банкам запретили принимать поврежденные подобным способом купюры

О запрете идет речь в циркуляре НБУ №50-0006/58627 от 24 августа.

“Скорее всего, речь идет о похищении такой наличности из находящихся на временно оккупированных территориях отделений украинских банков и ее завозе в Украину с целью дестабилизации ситуации в финансовой сфере… Происхождение поврежденных банкнот гривны с тремя отверстиями банки объясняют их поступлениями, прежде всего через платежные устройства, у которых отсутствует соответствующая настройка», – объясняют в документе.

Теперь банки должны:

Проводить визуальный осмотр всех банкнот перед тем как брать их в обращение. Просверленные купюры сортировать отдельно с отметкой Подозрительные. Но людям не будут возвращать никакой компенсации. Без разницы или речь о физических или юридических лицах. Обеспечить дополнительный контроль в банкоматах, терминалах и кассах. Будут устанавливаться специальные сортировщики банкнот, определяющие просверленные купюры. Все изъятые купюры с отверстиями будут отправляться на исследования в НБУ.

“Еще раз подчеркиваем информирование клиентов, включая субъектов хозяйствования, в частности клиентов-контрагентов, которые сдают выручку или его инкассируют с платежных устройств, об указанном способе поврежденных банкнот и о том, что они не принимаются в обмен, а изымаются для проведения исследований в Национальном банке“, – добавили в НБУ.