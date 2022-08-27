Нова заборона від НБУ: тепер банки не прийматимуть у населення ряд купюр

Від початку війни в Україні побільшало окупованих територій. В містах, які перебувають під тимчасовою окупацією твориться справжній безлад. Банки, магазина та термінали гарбують. На підконтрольну Україні територію почали потрапляти пошкоджені банкноти з трьома отворами. Національний Банк вважає, що це викрадені на окупованих територіях гроші. Тому, якщо вам такі трапилися майте на увазі, в банку їх не приймуть і не обміняють. І в магазині швидше за все теж.





Банкам заборонили приймати пошкоджені подібним способом купюри

Про заборону йдеться у циркулярі НБУ №50-0006/58627 від 24 серпня.

“Швидше за все, йдеться про викрадення такої готівки з відділень українських банків, що перебувають на тимчасово окупованих територіях, та її завезення в Україну з метою дестабілізації ситуації у фінансовій сфері… Походження пошкоджених банкнот гривні з трьома отворами банки пояснюють їхніми надходженнями, насамперед через платіжні пристрої, у яких відсутнє відповідне налаштування”, – пояснюють у документі.

Відтепер банки повинні:

Проводити візуальний огляд всіх банкнот перед тим як брати їх в обіг. Просвердлені купюри сортувати окремо з відміткою “Підозрілі”. Натомість людям не повертатимуть жодної компенсації. Без різниці чи мова про фізичних чи юридичних осіб. Забезпечити додатковий контроль у банкоматах, терміналах та на касах. Будуть встановлюватись спеціальні сортувальники банкнот, які визначатимуть просвердлені купюри. Всі вилучені купюри з отворами відправлятимуться на дослідження до НБУ.

“Ще раз наголошуємо про інформування клієнтів, включаючи суб’єктів господарювання, зокрема клієнтів-контрагентів, які здають виторг або його інкасують з платіжних пристроїв, про вказаний спосіб пошкоджених банкнот та про те, що вони не приймаються в обмін, а вилучаються для проведення досліджень у Національному банку”, – додали в НБУ.