Банкомати перепрограмують, а поліція буде затримувати власників пошкоджених купюр: що відбувається?

Національний банк України висловив занепокоєння тим фактом, що в обіг почало надходити надто багато пошкоджених купюр. Мова про просвердлені гривневі банкноти. Є підозра, що ці кошти вилучені на окупованих територіях незаконним шляхом. Тобто банки банально були пограбовані. У зв’язку з цим, НБУ випустив спеціальний циркуляр в якому прописано нові правила роботи банків та терміналів. Працівники каси мають тепер дуже ретельно перевіряти банкноти, просвердлені одразу вилучати без будь-якої компенсації та відправляти на дослідження. Залишається ще проблема терміналів, адже вони приймають пошкоджені купюри.





Термінали хочуть перепрограмувати

НБУ видав вказівку перепрограмувати всі термінали і налаштувати їх так, щоб вони приймали тільки не пошкоджені купюри.

Серед інших вказівок:

Вилучати гроші від клієнтів, які їх принесли, а також записувати особисті дані цих людей. Якщо особа відмовляється їх надати, про це теж вказувати у спеціальній заяві. Якщо одна особа надасть більше як 10 просвердлених купюр, то неодмінно повідомляти про це у Національну поліцію, яка має з’ясувати всі обставини отримання цих грошей. Посилити контроль на касах банків та їхніх філій і у всіх інших фінансових установах, які здійснюють різноманітні платіжні операції.

Всі вилучені кошти одразу ж відправляти до Національного Банку України для внутрішнього розслідування.

“Крім цього, просимо банки повідомити Національний банк про подані ними заяви до Національної поліції України стосовно пограбування підрозділів банків, в результаті чого відбулось незаконне заволодіння банкнотами національної валюти із пошкодженнями, здійсненими відповідно до вимог нормативно-правових актів та рекомендацій Національного банку“, – йдеться у циркулярі НБУ.