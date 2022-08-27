Банкоматы перепрограммируют, а полиция будет задерживать владельцев поврежденных купюр: что происходит?

Национальный банк Украины выразил обеспокоенность тем фактом, что в обращение начало поступать слишком много поврежденных купюр. Речь о просверленных гривневых банкнотах. Есть подозрение, что эти средства изъяты на оккупированных территориях незаконным путём. То есть банки банально были ограблены. В этой связи НБУ выпустил специальный циркуляр в котором прописаны новые правила работы банков и терминалов. Работники кассы должны очень тщательно проверять банкноты, просверленные сразу изымать без какой-либо компенсации и отправлять на исследования. Остается проблема терминалов, ведь они принимают поврежденные купюры.





Терминалы хотят перепрограммировать

НБУ издал указание перепрограммировать все терминалы и настроить их так, чтобы они принимали только не поврежденные купюры.

Среди других указаний:

Изымать деньги от принесших их клиентов, а также записывать личные данные этих людей. Если лицо отказывается предоставить их, об этом тоже указывать в специальном заявлении. Если один человек предоставит более 10 просверленных купюр, то обязательно сообщать об этом в Национальную полицию, которая должна выяснить все обстоятельства получения этих денег. Усилить контроль на кассах банков и их филиалов и во всех других финансовых учреждениях, осуществляющих различные платежные операции. Все изъятые средства сразу же отправлять в Национальный банк Украины для внутреннего расследования.

“Кроме этого просим банки сообщить Национальному банку о поданных ими заявлениях в Национальную полицию Украины относительно ограбления подразделений банков, в результате чего произошло незаконное завладение банкнотами национальной валюты с повреждениями, осуществленными в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов и рекомендаций Национального банка“, – говорится в циркуляре НБУ.