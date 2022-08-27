Екстрасенс розповів, чим закінчаться маніпуляції на ЗАЕС, і чи є загрозі з боку Білорусі

Вже шостий місяць війни і чим далі тим більше неприємностей приносить Росія на нашу землю. Наразі є одразу кілька глобальних тем, серед яких звісно ж жахлива ситуація з Запорізькою атомною електростанцією. Окупанти надто активно її обстрілюють, влаштовують різноманітні провокації, виводять з ладу різноманітні системи чим створюють ризики страшної катастрофи. Інша тема, яка не відпускає українців, чи підуть білоруси? Адже два фронти це дуже важко, і звісно ж не обійдеться без ще більшої кількості смертей та руйнувань. Фіналіст “Битви екстрасенсів” Роман Шептицький розповів, якою він бачить розв’язку цих двох ситуацій.





ЗАЕС не зірвуть, а білоруси на нападуть

Отакий от оптимістичний прогноз від Романа. Екстрасенс зауважує, що не відчуває техногенної катастрофи, та й це не цілком логічно, адже якщо станція зірветься, то пів Росії і Білорусі теж постраждають. Тобто, це зовсім не на руку росіянам, тож більше ніж на дрібні диверсії вони не наважаться.

Що стосується білорусів, то Лукашенко так і продовжить тягнути з наступом, аж поки Україна не переможе. Мовляв він все ще намагається зайняти нейтральну позицію в цій війні і вберегти свою країну наскільки це можливо від санкцій. Білоруси не мають стільки сил і ресурсів, щоб нападати, і Лукашенко це чудово розуміє.

Повторного нападу на Київ теж не буде

Прокоментував Шептицький і ймовірність можливого повторного нападу на Київ. Каже, що Росія банально не матиме сил його повторити. Наразі окупанти і так намагаються робити паузи на фронті, щоб підвезти техніку, та зібрати більше живої сили, але їм це слабо вдається. Україні точно переможе, а от коли, на жаль Роман відчуває. Є в нього думка, що війна триватиме ще й у холодну пору року, тобто до зими, як цього хоче Зеленський, бої навряд чи завершаться.