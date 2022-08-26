Переплата пенсии или в каких случаях следует вернуть государству часть полученных средств

Очень редко в Пенсионном фонде ошибаются и насчитывают больше средств, чем нужно. Даже можно сказать, что такого никогда не случается, скорее не досчитают, чем переплатят. Но иногда переплата может возникнуть по ряду других причин, и если вовремя не сообщить об этом соответствующие службы, то с вашей пенсии будут взиматься определенная сумма или еще начислены штраф.





Вернуть средства должны те, кто трудоустроился, или занялся предпринимательством

Если лицо пенсионного возраста трудоустроилось, оно должно сообщить об этом в течение 10 дней. Трудоустройство влияет на размер различных надбавок к пенсии и разным доплатам. В результате может возникнуть так называемая переплата, а с ней и неприятные ситуации, вроде взысканий. Также это касается и тех, кто начал заниматься предпринимательской деятельностью.

Чтобы избежать отчислений нужно сделать ряд простых шагов

Сообщите Пенсионному Фонду Украины о трудоустройстве. Это можно сделать с помощью электронного портала ПФУ.

Войдите на портал ПФУ (зарегистрируйтесь или авторизуйтесь) используйте электронную подпись или ID-банкинг. Найдите левое боковое меню, а в нем пункт “Пенсионерам” и перерасчет пенсий. Внимательно заполните заявление и прикрепите скан всех необходимых документов. Нажмите “Оформить заявление”. Подпишите заявление с помощью электронной подписи и отправьте.

В 2022 году на пенсию разрешили выходить раньше

В связи с войной очень многие потеряли работу, среди них и те, кому до пенсионного возраста не хватало еще год-полтора. Если у вас весь необходимый страховой стаж, то можете не ждать этого пока вам исполнится 60 лет. Разрешено оформлять пенсию раньше. Для этого обратитесь в ближайшее отделение Пенсионного Фонда и заполните заявление.