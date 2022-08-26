Переплата пенсії або в яких випадках потрібно повернути державі частину отриманих коштів

Дуже рідко в Пенсійному фонді помиляються і нараховують більше коштів ніж потрібно. Навіть можна сказати, що такого ніколи не трапляється, швидше не дорахують ніж переплатять. Але інколи переплата може виникнути з ряду інших причин, і якщо вчасно не повідомити про це відповідні служби, то з вашої пенсії стягуватимуть певну суму або ще й нарахують штраф.





Повернути кошти повинні ті хто працевлаштувався, або зайнявся підприємництвом

Якщо особа пенсійного віку працевлаштувалася, то має повідомити про це протягом 10 днів. Працевлаштування впливає на розмір різноманітних надбавок до пенсії та різних доплат. В результаті може виникнути так звана переплата, а з нею й неприємні ситуації, на кшталт стягнень. Також, це стосується й тих, хто почав займатися підприємницькою діяльністю.

Щоб уникнути відрахувань треба зробити ряд простих кроків

Повідомте Пенсійний Фонд України про працевлаштування. Це можна зробити з допомогою електронного порталу ПФУ.

Увійдіть на портал ПФУ (зареєструйтесь або авторизуйтесь) використовуйте електронний підпис або ID- банкінг. Знайдіть ліве бічне меню, а в ньому пункт “Пенсіонерам” та перерахунок пенсій. Уважно заповніть заяву та прикріпіть скан всіх необхідних документів. Натисніть кнопку “Оформити заяву”. Підпишіть заяву з допомогою електронного підпису та відправте.

У 2022 році на пенсію дозволили виходити раніше

У зв’язку з війною дуже багато людей втратили роботу, серед них й ті, кому до пенсійного віку не вистачало ще рік-півтора. Якщо ви маєте весь необхідний страховий стаж, то можете не чекати цього поки вам виповниться 60 років. Дозволено оформлювати пенсію раніше. Для цього зверніться у найближче відділення Пенсійного Фонду і заповніть відповідну заяву.