Стало відомо, чому “Нафтогаз” не вказує у платіжках показники лічильника

Через війну в Україні збанкрутувала ціла низка облгазів. Всі їхні клієнти, а це понад 10 мільйонів українців, перейшли до “Нафтогазу”. Людям спочатку було незвично і дивно через деякі зміни, які вони побачили в платіжках від нового постачальника. По-перше приходить дві платіжки, окремо за газ і окремо за його транспортування. По-друге, в платіжках не вказано показники лічильника. Саме цей пункт дуже збентежив одну з нових клієнток “Нафтогазу”. Жінка захотіла пояснень, чому саме так все відбувається.





У “Нафтогазі” дали відповідь посилаючись на Кодекс газорозподільних систем

“Оператори ГРМ приймають показники та формують обсяги. До нашої компанії надходить лише обсяг, представлений Вашим оператором ГРМ і саме тому у квитанціях нашої компанії показання не відображаються”, йдеться у повідомленні. Тобто якщо у ваших квитанціях показники не вказані, або вказані не правильно, потрібно звернутись безпосередньо до облгазу, який ці показники “Нафтогазу” передає.

Газ в цьому опалювальному сезоні не дорожчатиме

В “Нафтогазі” вже зафіксували ціну газу для населення на рівні 8 гривень за куб. Так буде як мінімум до кінця опалювального сезону, а якщо війна і воєнний стан триватимуть довше, то й цю ціну продовжуватимуть. Щодо підвищення тарифів, в Уряді заявляють, що це неможливо через низьку платоспроможність громадян. Але після того, як воєнний стан буде завершено подорожчання не уникнути. Ймовірно воно буде поступовим, таким щоб не надто тиснути на людей. Спочатку подорожчання буде на 10%, потім ще на кілька. Можливо перейматимуть досвід європейських країн. Наприклад, в Угорщині ввели новий закон, згідно з яким споживачі, які споживають певну кількість газу в місяць, платять одну ціну, а ті хто споживає більше, платитиме іншу.