Стало известно, почему “Нефтегаз” не указывает в платежках показатели счетчика

Из-за войны в Украине обанкротился целый ряд облгазов. Все их клиенты, а это более 10 миллионов украинцев, перешли в “Нафтогаз”. Людям поначалу было необычно и удивительно из-за некоторых изменений, которые они увидели в платежках от нового поставщика. Во-первых, приходит две платежки, отдельно за газ и отдельно за его транспортировку. Во-вторых, в платежках не указаны показатели счетчика. Именно этот пункт очень смутил одну из новых клиенток “Нефтегаза”. Женщина захотела объяснений, почему именно так все происходит.





В “Нафтогазе” ответили ссылаясь на Кодекс газораспределительных систем

“Операторы ГРМ принимают показатели и формируют объемы. В нашу компанию поступает только объем, представленный Вашим оператором ГРМ, и именно поэтому в квитанциях нашей компании показания не отображаются”, говорится в сообщении. То есть если в ваших квитанциях показатели не указаны или указаны не правильно, нужно обратиться непосредственно в облгаз, который эти показатели “Нафтогазу” передает.

Газ в этом отопительном сезоне не будет дорожать

В “Нефтегазе” уже зафиксировали цену газа для населения на уровне 8 гривен за куб. Так будет, как минимум, до конца отопительного сезона, а если война и военное положение будут продолжаться дольше, то и эту цену будут продолжать. Что касается повышения тарифов, то в Правительстве заявляют, что это невозможно из-за низкой платежеспособности граждан. Но после того, как военное положение будет завершено, подорожания не избежать. Вероятно оно будет постепенным, чтобы не слишком давить на людей. Поначалу подорожание будет на 10%, позже еще на несколько. Возможно, будут перенимать опыт европейских стран. Например, в Венгрии ввели новый закон, согласно которому потребители, потребляющие определенное количество газа в месяц, платят одну цену, а потребляющие больше будут платить другую.