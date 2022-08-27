Гороскоп на сегодня, 27 августа, для всех знаков зодиака

Сегодня, 27 августа, новая Луна в знаке Дева. Хорошее время для заботы о здоровье, изменения образа жизни и системы питания. Также продуктивной будет любая работа, требующая повышенного внимания и терпения. Полезно навести порядок в доме, возможно, освежить ремонт или приобрести новую мебель. Создание уюта в жилище подарит хорошее настроение и вдохновение, энергию для новых свершений.





В первый лунный день постарайтесь сконцентрироваться на самых важных долгосрочных задачах. Представьте идеальную картину будущего — как именно вы хотите реализовать свои цели. Но приступать к исполнению пока не рекомендуется. Построение продуманного плана — этого пока достаточно.

♈ Овен

Трансформация — загадочный процесс. Иногда кажется, что вы избавились от багажа прошлого, а порой впечатление такое, что это самое прошлое вот-вот возьмет над вами верх. Независимо от того, на каком этапе жизненного пути вы находитесь, будьте терпеливы, берегите себя и не требуйте невозможного. Знайте, что вы не можете сломать старые шаблоны за одну ночь, несмотря на все усилия.

Космический совет: на пути трансформации и преображения будьте нежны с собой.

♉ Телец

Для каждого рано или поздно наступает момент, когда приходится принимать большие решения. Когда назревает вопрос, куда двигаться дальше. Вы находитесь на таком этапе своей жизни, Тельцы. Сейчас велик соблазн вернуться к старым путям, пойти протоптанной тропой, этот выбор выглядит самым простым и безопасным. Но это не поможет стать тем, кем вы всегда мечтали быть. Так что наберитесь смелости и сделайте шаг в неизвестность.

Космический совет: не бойтесь неизвестности, доверьтесь судьбе.

♊ Близнецы

Вы процветаете как в личном, так и в профессиональном плане, а личные отношения становятся источником большой радости в вашей жизни. Более того, вы не чувствуете необходимости контролировать или манипулировать друг другом, уважаете границы и пространство друг друга, свободно делитесь своим мнением и открыто сообщаете о своих потребностях. Стремитесь к росту, поддерживайте друг друга в процессе этого превращения в лучшую версию себя.

Космический совет: практикуйте нежность, доверие и взаимное уважение в отношениях.

♋ Рак

Помните, лечить или исправлять всех вокруг — не ваша работа. Займитесь собственным ростом и развитием — это шанс освободиться от бремени, которое вы сами взвалили на свои плечи. Не жалуйтесь: все ваши проблемы являются частью пути к лучшему будущему. Также звезды просят позволить людям, которых вы любите, совершать свои собственные ошибки. Поверьте, жизнь сама научит их тому, что нужно знать. Единственное, что вы можете сделать, это прислушаться к ним и поддержать.

Космический совет: жизнь дает уроки в виде испытаний — глупый посетует, мудрый поблагодарит.

♌ Лев

Это время для любви и романтики, Лев. Время громких заявлений и грандиозных жестов. Но объект вашего желания может быть не так плодовит в выражении своих эмоций, как вы, и это не его беда, а просто факт. Важно помнить это и относиться к партнеру с пониманием. Просто проявите внимательность, настройтесь на его волну, вскоре вы заговорите на одном языке чувств, понятном обоим.

Космический совет: не давите на партнера, у каждого свой способ выразить любовь.

♍ Дева

Быть реалистом — для новичков. Девы сейчас могут позволить себе верить в невозможное и быть уверенными, что Вселенная на их сторону. Итак, сломайте свои личные барьеры, подготовьтесь ко всем рискам, но если окажетесь без плана В в экстренной ситуации, не паникуйте. Госпожа Удача поработает сверхурочно, чтобы помочь вам построить мосты, открыть золотые ворота и воплотить в жизнь мечты, которые с незапамятных времен ждут своего часа.

Космический совет: удача на вашей стороне, воспользуйтесь моментом.

♎ Весы

Если вы чувствуете внутреннее волнение, как перед дальним перелетом, большим путешествием, это неслучайно. Жизнь готова преподнести вам незабываемый сюрприз. Многие представители и знака находятся сейчас на пороге нового этапа, невероятного поворота судьбы, обещающего стать решающим. При этом каждый день сопровождают сложности, посещают темные мысли, тревоги — так Вселенная готовит вас. Закатайте рукава и принимайте все испытания. Вы справитесь.

Космический совет: Вселенная подводит вас к решающему моменту, соберитесь с силами

♏ Скорпион

Сейчас не время оставлять все на волю случая, Скорпионы. Настал момент для важных разговоров о деньгах, имуществе, активах и той жизни, которую вы хотите построить вместе со второй половиной. Помните, одна любовь не сможет оплатить все ваши счета. Вопросы, связанные с домом и семьей, необходимо решать своевременно и с полной ответственностью друг перед другом. Не говорите загадками, не пишите писем и не звоните — только открытый диалог в «прямом эфире» поможет найти мирные решения.

Космический совет: не молчите, обсуждайте все неудобные вопросы с партнером.

♐ Стрелец

Вы пытаетесь поступать правильно с другими, взвешиваете все за и против, чтобы увидеть, как данное решение повлияет любимых людей. Может быть, из-за этого вы забыли о самом важном человеке в своей жизни? Может, мечты, которые вы отодвинули на второй план, становятся причиной растущего в душе недовольства? Понимание того, где заканчиваетесь вы и начинаются другие, критически важно, учитесь, отстаивайте, уважайте себя.

Космический совет: не забывайте о ценности личных границ.

♑ Козерог

Даже если ваши отношения кажутся безоблачными, не забывайте — все меняется, страсть, затмевающая радость со временем уходит, и ее сменяют более глубинные чувства и связи. К этому моменту важно научиться вести честный диалог. Вместо того чтобы ходить вокруг да около или пытаться читать мысли партнера, говорите уже сейчас, чего вы хотите от совместной жизни. В то же время будьте восприимчивы к его мыслям. Общение принесет ясность, необходимую для движения вперед.

Космический совет: не пытайтесь читать мысли, задавайте вопросы и требуйте ясности.

♒ Водолей

Пришло время найти свои истинные сильные стороны, Водолеи. Время вспомнить, кто вы есть, и порадоваться талантам, которыми щедро наделила вас Вселенная. Вы способны на большее, останавливают только сомнения. На рабочем фронте звезды обещают встречу с командой мечты. Это будет партнерство, которое даст возможность полностью выразить себя и стать тем, кем вы всегда должны были быть. Так что стремитесь, дерзайте, действуйте и помните, что вас полностью поддерживают в процессе создания лучшей жизни!

Космический совет: вы намного лучше, чем думаете о себе — больше уверенности!

♊ Рыбы

Рыбы, если вы хотите создать для себя новую реальность, придется выйти за пределы своей зоны комфорта. Вам придется набраться смелости и отправиться в неизвестность. Не сомневайтесь в собственном потенциале и силе своего духа. Ни на секунду не сомневайтесь в волшебстве, которое окружает вас в этот момент. Погрузитесь в процесс исполнения самой заветной мечты и воспринимайте его как приключение с самым лучшим ожидаемым финалом.

Космический совет: выйдите из зоны комфорта, это очень полезный опыт.