В Україні хочуть кардинально змінити тривалість навчання у вищих навчальних закладах

Наразі для того, щоб здобути вищу освіту, студентам потрібно навчатися мінімум 5 років, де 4 роки це ступінь бакалавра, і ще один рік магістратура. Та скоро все може докорінно змінитися і бакалавра можна буде отримати навіть за 2 роки.





Водночас, щоб стати магістром доведеться відучитися від 1 до 4 років. Подібні зміни анонсувало Міністерство освіти та науки України.

Новий проєкт вже презентовано МОН

Наразі ще нічого офіційно не затверджено. Міністерство освіти та науки лише планує на законодавчому рівні ініціювати такі зміни, щоб навчання у вищих навчальних закладах тривало не фіксований період, а було гнучким. Попередньо планується, що на здобуття ступеня бакалавра достатньо буде від 2 до 6 років, а для здобуття магістратури від 1 до 4 років. Як це працюватиме на практиці, поки невідомо. Ініціювати такі зміни на законодавчому рівні мають вже до кінця цього року.

В МОН зазначають, що таке рішення має кілька плюсів

В першу чергу в Міністерстві освіти та науки зазначають, що таке рішення мало б підсилити довіру громадян, держави та бізнесу до освітньої і наукової інформаційної діяльності вищої освіти. Крім цього, той факт що ступінь бакалавра можна буде отримати за 2-3 роки, допоможе зменшити середній вік виходу на ринок праці для молодих спеціалістів.

Тим хто має пропозиції та зауваження до цього рішення просять про них повідомляти

Якщо у вас є пропозиції, доповнення або зауваження до цієї ініціативи, то можна надіслати їх на пошту [email protected]. Але відправляйте листи до 3 вересня, не пізніше. У МОН обіцяють розглянути всі пропозиції та можливо доопрацювати проєкт.